A planta que traz sorte e equilíbrio para o lar, segundo o feng shui

Elemento natural é associado à harmonia, prosperidade e circulação de boas energias dentro de casa

Magno Oliver - 28 de dezembro de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels/Toni Cuenca)

No feng shui, as plantas ocupam um papel central na organização dos ambientes. Elas representam vida, crescimento e renovação, ajudando a equilibrar a energia dos espaços e a tornar o lar mais acolhedor.

Entre tantas espécies usadas na prática chinesa, uma planta em especial costuma ser indicada quando o objetivo é atrair sorte, equilíbrio emocional e boas vibrações. Antes de citar o nome, especialistas explicam que o segredo está no simbolismo e na forma como ela interage com o ambiente.

No feng shui, plantas com folhas verdes e crescimento vertical favorecem a circulação do chi, a energia vital. Além disso, espécies resistentes e fáceis de cuidar são vistas como sinal de estabilidade e constância, qualidades desejadas dentro de casa.

Outro ponto importante é o local onde a planta fica. Ambientes como sala de estar, escritório ou entrada da casa costumam ser os mais indicados, pois são áreas ligadas a oportunidades, convivência e proteção energética.

É nesse contexto que surge o bambu-da-sorte, uma das plantas mais conhecidas e utilizadas no feng shui. Apesar do nome, ele não é um bambu verdadeiro, mas é amplamente associado à prosperidade, equilíbrio e boa sorte.

Segundo a tradição, o número de hastes do bambu também carrega significados. Duas hastes simbolizam união, três atraem felicidade, cinco estão ligadas à saúde e oito representam prosperidade. Por isso, ele costuma ser usado como presente ou item decorativo estratégico.

Outro diferencial é a facilidade de cultivo. O bambu-da-sorte pode viver tanto na água quanto no vaso com terra, o que facilita sua adaptação a diferentes ambientes e rotinas.

Especialistas em feng shui reforçam que a planta deve estar sempre saudável. Folhas amareladas ou água suja indicam energia estagnada, o que vai contra o objetivo do equilíbrio. Manter o cuidado básico faz parte do ritual energético.

Assim, ao trazer o bambu-da-sorte para dentro de casa, o feng shui aponta uma forma simples e simbólica de estimular sorte, harmonia e equilíbrio, unindo natureza, intenção e bem-estar no dia a dia.

