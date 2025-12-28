MC Cabelinho troca nome de Bella Campos pelo de rapper em tatuagem

Resultado foi mostrado por ele mesmo em vídeo recente nas redes sociais

Folhapress - 28 de dezembro de 2025

MC Cabelinho. (Foto: Foto: Reprodução/Instagram/mccabelinho)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O cantor MC Cabelinho apagou o nome de Bella Campos de seu pescoço. A tatuagem havia sido feita por ele na época em que ambos namoraram. No lugar, ele escreveu o nome de Doja Cat, uma rapper americana de quem é fã.

O resultado foi mostrado por ele mesmo em vídeo recente nas redes sociais. O casal namorou entre 2022 e 2023.

Em agosto de 2023, Bella Campos anunciava o rompimento com uma frase bastante clara sobre o motivo do término.

“Até o momento estava aguardando um posicionamento público do MC Cabelinho sobre rumores de traição, mas os homens, de forma geral, são isentos desse questionamento. E nós, mulheres, precisamos sempre explicar se vamos casar, ter filhos, nos separar”, disse ela nas redes sociais.

A atriz, em seguida, afirmou que os dois não estavam mais juntos “em função dos motivos óbvios”.