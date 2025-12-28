Morador de Aparecida de Goiânia é preso por cultivar pés de maconha gigantes em meio a milho e mandioca

Policiais passavam pelo local quando sentiram o cheiro característico da erva e avistaram as plantas de 2 metros no quintal de residência

Da Redação - 28 de dezembro de 2025

Pés de maconha gigantes estavam plantados no quintal envolta a outros tipos de plantas. (Foto: Divulgação/ PMGO)

Um homem de 54 anos foi preso em flagrante no final da tarde de domingo (28) por cultivar uma plantação de maconha no quintal de casa, no setor Vila Oliveira, em Aparecida de Goiânia.

O que chamou a atenção dos policiais foi que as plantas, com aproximadamente dois metros de altura cada, estavam dispostas em meio a uma plantação de milho e mandioca, numa tentativa de dissimular o cultivo.

Com o suspeito, a Polícia Militar (PM) também encontrou 80 gramas da droga já pronta para consumo e sementes.

Conforme apurado pelo Portal 6, uma equipe da PM realizava patrulhamento pela Rua Chelita quando avistou o morador abrindo o portão da residência.

Ao passarem em frente ao imóvel, os militares sentiram um forte odor característico de cannabis e notaram as plantas suspeitas no quintal.

Diante da suspeita, a equipe realizou a abordagem e questionou o homem, que confessou o cultivo para uso próprio e indicou onde guardava o restante da droga.

Ao todo, foram apreendidas nove plantas de maconha, que, segundo a perícia da Polícia Técnico-Científica, eram da espécie Cannabis Sativa.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Central de Flagrantes de Aparecida de Goiânia, onde a autoridade policial determinou a autuação por tráfico de drogas, com base no Artigo 33 da Lei de Drogas, que criminaliza a ação de semear, cultivar ou colher plantas destinadas à preparação de entorpecentes.

