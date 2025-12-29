Câmeras mostram momento exato em que carro descontrolado invade e danifica estrutura da UniEVANGÉLICA

Veículo foi encontrado com parte dianteira completamente destruída, além de danos na lateral

Imagem mostra carro dentro da Unievangélica, em Anápolis. (Foto: Reproduição)

Imagens registradas por câmeras de segurança mostram o momento em que um carro capota e atinge a estrutura da UniEVANGÉLICA. O acidente ocorreu na manhã de domingo (28), na Rua Bolívia, no Jardim das Américas – 1ª Etapa, em Anápolis.

Na filmagem, é possível ver o automóvel, um Onix Plus, trafegando em alta velocidade quando, em determinado momento, o condutor perde o controle da direção, invade a instituição e colide contra uma parede, capotando em seguida.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e esteve no local. O veículo foi encontrado com a parte dianteira completamente destruída, além de danos na lateral e na estrutura da instituição.

Testemunhas relataram que o carro era ocupado por um casal que, após o acidente, fugiu do local.

O Portal 6 tentou entrar em contato com a UniEVANGÉLICA para obter um posicionamento sobre o ocorrido, mas não teve retorno. O espaço segue aberto.

O caso será investigado pela Polícia Civil (PC).

