Como acabar com traças no armário e preservar suas roupas

Esses pequenos insetos podem causar grandes prejuízos no guarda-roupa

Isabella Valverde - 29 de dezembro de 2025

(Foto: Captura de Tela/YouTube)

Encontrar pequenos furos em roupas, principalmente nas mais antigas ou pouco usadas, costuma ser sinal de um problema comum nas casas: as traças.

Esses insetos se proliferam em ambientes escuros, quentes e pouco ventilados, atacando tecidos naturais como lã, algodão e seda. A boa notícia é que é possível acabar com as traças no armário e evitar que elas voltem, usando medidas simples e eficazes.

Por que as traças aparecem no armário?

As traças são atraídas por locais onde encontram abrigo e alimento. Os principais fatores que favorecem o surgimento são:

– Pouca ventilação

– Acúmulo de poeira

– Roupas guardadas por muito tempo

– Tecidos naturais

– Restos de suor ou alimentos nas peças

Por isso, armários fechados por longos períodos são o ambiente ideal para a infestação.

Como acabar com traças no armário: passo a passo

1) Esvazie completamente o armário

Retire todas as roupas, sapatos e objetos. Isso permite identificar focos, ovos e locais mais afetados.

Aproveite para separar as peças que apresentam danos.

2) Limpeza profunda é essencial

Limpe o interior do armário com pano úmido e uma mistura simples:

– Água morna

– Vinagre branco ou detergente neutro

Passe nas prateleiras, cantos, gavetas e trilhos. Deixe secar bem antes de recolocar as roupas.

3) Lave ou congele as roupas afetadas

Roupas com sinais de traça devem ser lavadas conforme a etiqueta ou colocadas em sacos plásticos e levadas ao freezer por 48 horas.

O frio elimina ovos e larvas que não são visíveis a olho nu.

4) Use repelentes naturais contra traças

Alguns aromas ajudam a afastar as traças de forma natural, como:

– Cravo-da-índia

– Folhas de louro

– Lavanda

– Cedro

Coloque esses itens em saquinhos de tecido e distribua pelo armário.

5) Evite produtos químicos fortes

Inseticidas comuns podem danificar tecidos, deixar cheiro forte nas roupas e até causar alergias. O ideal é priorizar métodos naturais e preventivos.

Como preservar suas roupas e evitar novas infestações

Eliminar as traças é importante, mas prevenir é fundamental. Algumas atitudes simples fazem diferença:

– Areje o armário regularmente

– Evite guardar roupas sujas ou usadas

– Lave peças antes de armazenar por muito tempo

– Utilize capas protetoras em roupas pouco usadas

– Mantenha o ambiente limpo e seco

Com que frequência revisar o armário?

O ideal é fazer uma revisão a cada três meses, retirando algumas peças, limpando prateleiras e verificando sinais de insetos.

Em períodos mais quentes e úmidos, essa atenção deve ser ainda maior.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!