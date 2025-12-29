Como acabar com traças no armário e preservar suas roupas
Esses pequenos insetos podem causar grandes prejuízos no guarda-roupa
Encontrar pequenos furos em roupas, principalmente nas mais antigas ou pouco usadas, costuma ser sinal de um problema comum nas casas: as traças.
Esses insetos se proliferam em ambientes escuros, quentes e pouco ventilados, atacando tecidos naturais como lã, algodão e seda. A boa notícia é que é possível acabar com as traças no armário e evitar que elas voltem, usando medidas simples e eficazes.
Por que as traças aparecem no armário?
As traças são atraídas por locais onde encontram abrigo e alimento. Os principais fatores que favorecem o surgimento são:
– Pouca ventilação
– Acúmulo de poeira
– Roupas guardadas por muito tempo
– Tecidos naturais
– Restos de suor ou alimentos nas peças
Por isso, armários fechados por longos períodos são o ambiente ideal para a infestação.
Como acabar com traças no armário: passo a passo
1) Esvazie completamente o armário
Retire todas as roupas, sapatos e objetos. Isso permite identificar focos, ovos e locais mais afetados.
Aproveite para separar as peças que apresentam danos.
2) Limpeza profunda é essencial
Limpe o interior do armário com pano úmido e uma mistura simples:
– Água morna
– Vinagre branco ou detergente neutro
Passe nas prateleiras, cantos, gavetas e trilhos. Deixe secar bem antes de recolocar as roupas.
3) Lave ou congele as roupas afetadas
Roupas com sinais de traça devem ser lavadas conforme a etiqueta ou colocadas em sacos plásticos e levadas ao freezer por 48 horas.
O frio elimina ovos e larvas que não são visíveis a olho nu.
4) Use repelentes naturais contra traças
Alguns aromas ajudam a afastar as traças de forma natural, como:
– Cravo-da-índia
– Folhas de louro
– Lavanda
– Cedro
Coloque esses itens em saquinhos de tecido e distribua pelo armário.
5) Evite produtos químicos fortes
Inseticidas comuns podem danificar tecidos, deixar cheiro forte nas roupas e até causar alergias. O ideal é priorizar métodos naturais e preventivos.
Como preservar suas roupas e evitar novas infestações
Eliminar as traças é importante, mas prevenir é fundamental. Algumas atitudes simples fazem diferença:
– Areje o armário regularmente
– Evite guardar roupas sujas ou usadas
– Lave peças antes de armazenar por muito tempo
– Utilize capas protetoras em roupas pouco usadas
– Mantenha o ambiente limpo e seco
Com que frequência revisar o armário?
O ideal é fazer uma revisão a cada três meses, retirando algumas peças, limpando prateleiras e verificando sinais de insetos.
Em períodos mais quentes e úmidos, essa atenção deve ser ainda maior.
Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!