Confira o que abre e o que fecha em Anápolis no feriado de Ano Novo

A seguir, como será o funcionamento dos órgãos públicos, serviços privados, além de como será a rotina da Urban

Paulo Roberto Belém - 29 de dezembro de 2025

Vista aérea de Anápolis. (Foto: Paulo de Tarso/Secom)

O ano de 2026 já está batendo à porta e vários serviços essenciais para Anápolis estão no clima do “quem fez, fez”, o que irá influenciar o funcionamento deles até a virada do ano novo, sobretudo nos dias 31 dezembro e 1º de janeiro.

Assim, caso esteja na cidade, o Portal 6 explica a seguir como será o funcionamento dos órgãos públicos, serviços privados, além de como será a rotina da concessionária do transporte coletivo no município.

Nas três esferas de Poder, o Judiciário já está de recesso desde o último dia 19. Agora, a Câmara Municipal fechará na quarta-feira (31) e retornará o expediente na segunda-feira (05) de janeiro.

Já a Prefeitura fecha no mesmo período do Legislativo, mas com o diferencial de não suspender os serviços essenciais que trabalham em regime de plantão, destacando o atendimento das unidades hospitalares 24 horas da cidade.

Pelo Governo do Estado, os órgãos estaduais fecham igualmente no mesmo período. Entretanto, as unidades do Vapt Vupt funcionam no dia 31, das 08h às 13h. O Hospital Estadual de Urgências de Anápolis (Heana) não fecha em nenhum momento.

Nos principais shoppings no dia 31, o Brasil Park Shopping tem lojas e quiosques funcionando das 09h às 18h, com a praça de alimentação das 11h às 18h. Anashopping terá lojas e quiosque abertos das 10h às 18h e a praça de alimentação também das 11h às 18.

Agora, no dia 1º de janeiro, em ambos os espaços, as lojas e os quiosques ficam fechados, havendo, apenas, o funcionamento dos espaços da praça de alimentação e lazer abertos das 11h às 22h.

Similarmente deve ser no comércio de rua de Anápolis da área central, bem como nas regiões c comerciais nos bairros, que terão horário padrão de funcionamento no dia 31 das 08h às 18 e no dia 1º integralmente fechados.

Por último, quanto ao funcionamento do transporte público no feriado de Ano Novo, a Urban também irá operar com a escala de domingo no dia 1º de janeiro.

Mas antes, no dia 31, as linhas vão funcionar normalmente até às 16h. A partir disso, vai funcionar em uma escala similar à de sábado.

Todo o itinerário com os horários estão disponíveis no site da empresa, de ambos os dias.

