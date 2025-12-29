Inspirada na Itália, charmosa cidade brasileira é considerada uma das mais bonitas do mundo

Única brasileira na lista da ONU Turismo, cidade foi premiada entre 270 candidaturas e se destaca por preservar a herança italiana

Pedro Ribeiro - 29 de dezembro de 2025

(Foto: Captura de Tela/YouTube)

No coração da Serra Gaúcha, existe uma cidade que parece ter sido “recortada” de uma paisagem italiana e encaixada no Brasil. Ruas com casarões históricos, varandas floridas, detalhes em madeira e pedra e um clima que convida a caminhar sem pressa.

Antônio Prado (RS), com pouco mais de 13 mil habitantes, acaba de ganhar projeção internacional ao ser reconhecida pela ONU Turismo como uma das Melhores Vilas Turísticas do Mundo.

A conquista colocou o município no radar global do turismo ao ser o único destino brasileiro selecionado entre mais de 270 candidaturas, enviadas por 65 países.

O anúncio foi feito em Huzhou, na China, durante a cerimônia internacional do programa Best Tourism Villages, que premia pequenas localidades que se destacam por sustentabilidade, inclusão social, preservação cultural e inovação. Antônio Prado passou a integrar a lista das 52 vilas reconhecidas em 2025, na quinta edição do projeto.

Além do charme, a cidade apresentou ações que pesaram na avaliação: medidas ambientais e de planejamento urbano alinhadas ao chamado tripé da sustentabilidade (ambiental, social e econômica), com foco em proteção de áreas naturais, saneamento, políticas climáticas e incentivo à energia solar.

O reconhecimento chega em um momento simbólico: 2025 marca os 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul, e Antônio Prado é um dos lugares onde essa herança se mantém mais viva.

Fundada em 1886, a cidade guarda o maior acervo arquitetônico da imigração italiana no Brasil, com 47 edificações tombadas pelo Iphan no centro histórico.

O conjunto preservado forma um cenário raro no país, com construções que mantêm traços típicos da arquitetura popular trazida pelos imigrantes, especialmente ao redor da Praça Garibaldi e nas vias centrais.

A identidade italiana também se expressa nos eventos que movimentam o calendário local e atraem visitantes: a Festa Nacional da Massa (FenaMassa), realizada em novembro e conhecida como o maior festival de massas da região, além de celebrações tradicionais como a Noite Italiana, mantida desde 1980, e o Vino in Piazza, que reúne vinícolas, música e gastronomia típica.

A presença de Antônio Prado na lista reforça o avanço do Brasil em premiações internacionais ligadas ao turismo. Outras localidades brasileiras chegaram à etapa final deste ano, e o país já tinha sido lembrado anteriormente: em 2021, Testo Alto, em Pomerode (SC), também recebeu o selo.

Em 2025, outro destaque internacional colocou o Brasil em evidência: o Cânion do Peruaçu (MG) foi reconhecido como Patrimônio Mundial Natural pela Unesco.

Veja mais sobre Antônio Prado e se encante:

