Parece uma geladeira: a praia brasileira onde a água é gelada o ano todo e surpreende quem visita

Mesmo sob sol forte e altas temperaturas, o mar permanece frio em Arraial do Cabo e pega turistas de surpresa durante o ano inteiro

Gabriel Yuri Souto - 29 de dezembro de 2025

Quem chega à Praia Grande, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, costuma se surpreender logo no primeiro contato com o mar.

Apesar do visual paradisíaco, com areia branca e mar azul, a água é gelada praticamente o ano todo, inclusive durante o verão, quando as temperaturas do ar passam facilmente dos 30 °C.

O fenômeno que explica esse contraste é a ressurgência, comum na região. Correntes oceânicas fazem com que águas profundas e frias subam até a superfície, reduzindo drasticamente a temperatura do mar.

Por causa disso, a água pode variar entre 13 °C e 18 °C, bem abaixo da média registrada em outras praias brasileiras.

Ainda assim, a Praia Grande segue como uma das mais frequentadas de Arraial do Cabo. Além da paisagem ampla e aberta para o oceano, o local é conhecido pelo pôr do sol, considerado um dos mais bonitos da cidade. O cenário atrai turistas, fotógrafos e praticantes de esportes como surfe e caminhada pela orla.

Além do impacto na temperatura, a ressurgência traz outro efeito importante. As águas frias são ricas em nutrientes, o que favorece a presença de peixes e fortalece a vida marinha.

Por isso, a região também é muito procurada por mergulhadores e amantes do snorkel, especialmente em dias de mar mais calmo.

Mesmo com o frio intenso, muitos visitantes encaram o mergulho como parte da experiência. Outros preferem apenas molhar os pés ou aproveitar a vista da areia.

Ainda assim, quase todos saem com a mesma impressão: a beleza encanta, mas a água surpreende — e muito.

