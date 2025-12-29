Professora de CEPMG em Anápolis morre após luta contra pneumonia grave: “maravilhosa e contagiante”

Instituição de ensino publicou uma nota de pesar nas redes sociais comunicando o falecimento

Davi Galvão - 29 de dezembro de 2025

Professora Shirlane Gonçalves faleceu na véspera de Natal. (Foto: Redes Sociais)

O Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás (CEPMG) Arlindo Costa, em Anápolis, utilizou as redes sociais para comunicar o falecimento da professora de biologia Shirlane Gonçalves.

A docente, de 58 anos, faleceu na última quarta-feira (24), véspera de Natal, mas o fato só foi comunicado neste domingo (28).

A instituição afirmou que o falecimento se deu após uma complicação no quadro de pneumonia que a docente enfrentava.

“Nossos sentimentos a toda a comunidade escolar do CEPMG Arlindo Costa. Nos solidarizamos com os familiares, amigos, alunos e colegas neste momento de profunda dor. Que Deus conforte a todos e acolha a professora Shirlane em Sua paz”, escreveu o colégio.

Nos comentários, diversos membros da comunidade anapolina que acompanharam o trajeto de Shirlane, seja como colegas, amigos, alunos ou familiares, lamentaram a partida precoce da docente.

“Fará muita falta! Amiga maravilhosa e de uma alegria contagiante. Sensível e sensata com todos que conviveram com ela”, escreveu um colega professor.

“Meus sentimentos aos familiares! Pessoa do bem, que brincava, elogiava, organizada e dedicada, estava sempre disposta em ajudar. Que Deus a tenha!”, lamentou outra.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!