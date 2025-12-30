6 lugares reais que aparecem na Bíblia, são marcados pela fé e você pode conhecer

De Jerusalém ao Monte Sinai, locais citados nas Escrituras seguem recebendo peregrinos e turistas em busca de história e espiritualidade

Isabella Valverde - 30 de dezembro de 2025

(Foto: Captura de Tela/YouTube)

Viajar para destinos ligados à Bíblia é um desejo antigo de milhares de fiéis. E o mais curioso é que muitos desses cenários bíblicos existem de verdade, seguem preservados e podem ser visitados — alguns deles, inclusive, com estruturas modernas para receber peregrinos do mundo inteiro.

A seguir, o Portal 6 reuniu 6 lugares reais que aparecem na Bíblia, carregam séculos de história e são conhecidos como pontos marcados pela fé.

1) Jerusalém (Israel)

É impossível falar de Bíblia sem citar Jerusalém, considerada uma das cidades mais sagradas do mundo.

O local aparece em diversos momentos do Antigo e do Novo Testamento e reúne pontos que fazem parte da tradição cristã, como a Via Dolorosa, o Monte das Oliveiras e a Igreja do Santo Sepulcro, associada à crucificação e ressurreição de Jesus.

Por que visitar: além da espiritualidade, Jerusalém é um mergulho profundo na história humana.

2) Belém e a Igreja da Natividade (Cisjordânia)

Belém é lembrada mundialmente como o lugar do nascimento de Jesus. No coração da cidade, está a Igreja da Natividade, considerada por muitos cristãos como o ponto tradicional do nascimento de Cristo — e reconhecida como Patrimônio Mundial pela UNESCO.

Por que visitar: é um dos destinos mais simbólicos do cristianismo e uma das igrejas mais antigas ainda em funcionamento.

3) Rio Jordão (Israel/Jordânia)

O Rio Jordão é um dos lugares mais citados na Bíblia e está ligado a episódios marcantes, como a travessia do povo de Israel e, principalmente, o batismo de Jesus.

Hoje, existem áreas estruturadas para visitação e até para batismos simbólicos, recebendo caravanas de várias partes do mundo.

Por que visitar: muitos peregrinos descrevem a visita como um “marco espiritual” na vida.

4) Mar da Galileia (Israel)

O Mar da Galileia (ou Lago de Tiberíades) é cenário de diversos acontecimentos narrados nos Evangelhos, como pregações, milagres e a convivência de Jesus com os discípulos.

Próximo dali ficam pontos tradicionais de peregrinação, como Cafarnaum e Tabgha, associados a episódios como a multiplicação de pães e peixes e a chamada dos discípulos.

Por que visitar: além da fé, é uma região belíssima, que une turismo, natureza e memória bíblica.

5) Nazaré (Israel)

Nazaré é conhecida como a cidade onde Jesus viveu durante boa parte da vida. O local abriga santuários cristãos de grande relevância, como a Basílica da Anunciação, ligada ao anúncio do anjo Gabriel a Maria — um dos episódios mais conhecidos do Novo Testamento.

Por que visitar: Nazaré oferece uma experiência cultural profunda, além de ser um dos centros cristãos mais importantes de Israel.

6) Monte Sinai e o Mosteiro de Santa Catarina (Egito)

Para muitos fiéis, o Monte Sinai é o local tradicional onde Moisés teria recebido os Dez Mandamentos.

Na região fica o histórico Mosteiro de Santa Catarina, construído no século VI, considerado um dos monastérios cristãos mais antigos ainda em funcionamento e ligado à tradição do episódio da sarça ardente.

Por que visitar: o destino mistura espiritualidade, paisagens do deserto e um dos patrimônios religiosos mais impressionantes do mundo.

Um detalhe importante antes de viajar

Esses locais, em sua maioria, estão em regiões de interesse histórico e religioso, mas alguns ficam em áreas que podem enfrentar instabilidade política.

Por isso, o ideal é consultar recomendações oficiais de viagem e avaliar a situação antes de fechar pacotes, especialmente para destinos como Belém e áreas próximas.

Seja por fé, curiosidade histórica ou desejo de viver uma experiência única, esses destinos mostram que muitos cenários bíblicos seguem vivos e acessíveis — e continuam emocionando quem passa por eles.

