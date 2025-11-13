6 lugares onde os motoristas de aplicativo não gostam de pegar passageiros (eles evitam)

Saber esses locais pode ajudar quem usa o serviço a evitar transtornos e garantir um transporte mais rápido e tranquilo

Pedro Ribeiro - 13 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

Os motoristas de aplicativo enfrentam diversos desafios no dia a dia, e um deles é decidir onde aceitar ou não uma corrida.

Por trás de cada cancelamento, há motivos que vão desde a segurança até a dificuldade de acesso.

Embora os passageiros muitas vezes não saibam, existem lugares que os motoristas de aplicativo realmente evitam — e isso não é por má vontade, mas por precaução ou experiência acumulada nas ruas.

Entender esses locais pode ajudar quem usa o serviço a evitar transtornos e garantir um transporte mais rápido e tranquilo.

6 lugares onde os motoristas de aplicativo não gostam de pegar passageiros (eles evitam)

1. Regiões com alto índice de criminalidade

Um dos principais motivos para a recusa de corridas está ligado à segurança.

Motoristas de aplicativo evitam bairros considerados perigosos, especialmente à noite, por medo de assaltos ou golpes.

Infelizmente, há muitos relatos de profissionais que tiveram veículos roubados ou foram vítimas de emboscadas nesses locais.

2. Áreas com difícil acesso

Ruas estreitas, ladeiras íngremes, falta de sinalização e vias sem pavimentação fazem com que muitos motoristas recusem corridas.

Em locais assim, há maior risco de danos ao veículo ou de ficar preso em situações complicadas, especialmente em dias de chuva.

3. Eventos e shows muito movimentados

Locais com grande concentração de pessoas, como estádios, arenas e casas de show, costumam gerar confusão no trânsito.

Motoristas de aplicativo evitam essas regiões porque é difícil encontrar o passageiro em meio à multidão, além do risco de multas e congestionamentos longos.

4. Aeroportos e rodoviárias

Apesar de parecerem bons pontos para corridas, esses locais têm regras específicas e filas de espera longas.

Muitos motoristas preferem não enfrentar a burocracia e a demora, optando por corridas mais curtas e rápidas.

Além disso, o custo do tempo parado costuma não compensar o valor da corrida.

5. Regiões com bloqueios de trânsito ou obras

Quando há obras, bloqueios ou desvios, o trajeto se torna imprevisível.

Motoristas de aplicativo evitam essas áreas porque o GPS nem sempre atualiza as rotas corretamente, o que gera atrasos e avaliações negativas de passageiros impacientes.

6. Locais isolados ou de difícil retorno

Bairros afastados, estradas rurais e áreas com pouca demanda são evitados por um motivo simples: o risco de voltar vazio.

Depois de deixar o passageiro, muitos motoristas precisam rodar quilômetros até encontrar uma nova corrida, o que torna o percurso pouco vantajoso financeiramente.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!