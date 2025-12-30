Despejar vinagre nos ralos de casa: para que serve e com que frequência deve ser feito

Um hábito simples, repetido em muitas casas, que pode evitar problemas inesperados no dia a dia

Magno Oliver - 30 de dezembro de 2025

(Foto: Captura de Tela/YouTube/Canal Cantinho de Casa)

Despejar vinagre nos ralos é um daqueles costumes domésticos que passam de geração em geração, muitas vezes sem explicação detalhada, mas com um efeito caseiro muito eficaz.

Popular por ser barato, acessível e natural, o líquido ácido ganhou fama como aliado da limpeza doméstica, especialmente em áreas onde resíduos e odores costumam se acumular com facilidade.

Nos últimos anos nas redes sociais, esse hábito voltou a chamar atenção e ganhar destaque, impulsionado pela busca por soluções menos agressivas ao meio ambiente.

O vinagre atua ajudando a dissolver restos de gordura, sabão e pequenas sujeiras que se acumulam nas paredes internas dos canos.

Seu cheiro forte também contribui para neutralizar cheiros desagradáveis que sobem dos ralos, especialmente em cozinhas e banheiros.

Embora não substitua produtos específicos ou serviços profissionais, ele funciona como uma manutenção preventiva simples, evitando que pequenos acúmulos evoluam para entupimentos mais sérios.

Os tutoriais especializados de limpeza doméstica no TikTok recomendam que o vinagre seja usado com moderação. O mais indicado é despejar cerca de meio copo no ralo uma vez por semana ou, em casas com pouco uso, a cada 15 dias.

O excesso pode ser desnecessário e, em sistemas mais antigos, o uso exagerado de substâncias ácidas não é aconselhável. O ideal é sempre observar a resposta da tubulação ao longo do tempo.

Mais do que uma solução milagrosa, o vinagre representa um cuidado contínuo com a casa. Quando combinado com hábitos simples, como evitar jogar restos de comida ou cabelo no ralo, ele ajuda a prolongar a vida útil da tubulação e reduz gastos com manutenção emergencial.

