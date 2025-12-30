Familiares buscam por morador de Anápolis que está desaparecido

José Lima Alves, de 55 anos, deixou de dar notícias desde o último domingo (28)

Paulo Roberto Belém - 30 de dezembro de 2025

José Lima Alves, de 55 anos, deixou de dar notícias deste o último domingo (28. (Foto: Reprodução)

Familiares de José Lima Alves, de 55 anos, está desesperada à procura dele, que está sem dar notícias desde o último domingo (28), em Anápolis, conforme informou a irmã dele ao Portal 6 na tarde desta terça-feira (30).

Rosângela Barbosa Alves Ferreira informou que já informou a Polícia Civil (PC) sobre o sumiço. Segundo ela, o irmão, que é esquizofrênico, tinha a rotina de manter contato pelo WhatsApp “quase o dia todo”, mas que no domingo percebeu a ausência na rede social.

“Ele fala de manhã, de tarde, tem vezes que ele fala umas 10 vezes. Tudo que ele vai fazer, ele liga. Aí ele conversou comigo no domingo até 22h30”, relatou Rosângela.

Com a rotina apertada, ela disse que não recebeu mensagens na segunda (29) e quando foi às 15h, mandou mensagem para o irmão, mas sem retorno. Com isso, imagina que ele tenha saído de onde mora, uma quitinete do Centro, ainda pela manhã.

Ela e o marido, inclusive, foram ao local, conseguindo abrir com a ajuda do proprietário, mas sem sinais de José. “Tava tudo certinho lá dentro, celular lá dentro”, citou.

Rosângela conta que já procurou pelo irmão nos arredores de onde mora, inclusive indo a hospitais, mas sem sucesso.

O que ela sabe é que José Lima Alves foi visto pelos vizinhos de quitinete aparentemente normal na noite do último domingo e que a última visualização do WhatsApp dele foi às 23h38.

Qualquer informação pode ser dada ao contato dela pelo 62 99121 7887, ou pelos telefones das forças policiais: 190 da Polícia Militar (PM) e 197 da PC.

