Solução simples e pouco abrasiva para desencardir os rejuntes do banheiro

Alternativa simples, barata e pouco abrasiva promete recuperar o aspecto claro dos rejuntes sem recorrer a produtos agressivos

Ruan Monyel - 30 de dezembro de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/ Help Dicas)

Basta olhar com atenção para o banheiro para perceber: os rejuntes são sempre os primeiros a entregar que a limpeza já não está mais em dia.

Mesmo com o piso brilhando, aquela linha escurecida entre os azulejos dá a impressão de sujeira acumulada — e piora com a umidade constante, que favorece manchas e mofo.

A boa notícia é que existe uma alternativa simples, barata e pouco abrasiva para recuperar o aspecto claro dos rejuntes sem recorrer a produtos agressivos.

O segredo está no bicarbonato de sódio, um velho conhecido da limpeza doméstica que funciona como um abrasivo leve.

Ele ajuda a soltar a sujeira impregnada sem desgastar o rejunte, além de neutralizar odores e dificultar o crescimento de fungos.

O cuidado é não exagerar na aplicação para evitar resíduos esbranquiçados depois da limpeza. Mesmo assim, por ser acessível e fácil de usar, ele virou uma opção prática para quem quer manter o banheiro apresentável com uma manutenção rápida.

Para preparar a solução, o ideal é transformar o bicarbonato em uma pasta consistente. A mistura leva duas colheres de sopa do produto com água suficiente para formar uma massa homogênea.

Quem quiser reforçar a ação contra mofo e manchas pode acrescentar uma colher de sopa de vinagre branco — o que potencializa a limpeza, especialmente em áreas mais encardidas.

Com a pasta pronta, basta espalhar sobre os rejuntes, cobrindo bem a parte suja. O recomendado é deixar agir por cerca de dez minutos antes de esfregar com uma escova de cerdas médias, que limpa sem agredir.

Depois, é só enxaguar com água e finalizar com um pano úmido para garantir que todo o resíduo foi removido.

Apesar de simples, o processo pode dar errado se alguns cuidados forem ignorados.

Um dos erros mais comuns é apostar em produtos muito ácidos ou álcool, que podem danificar o rejunte ao longo do tempo. Outro problema frequente é esfregar com força exagerada, o que desgasta a superfície e pode até abrir espaço para que a sujeira grude mais rapidamente.

Além disso, deixar o ambiente molhado depois da limpeza é um convite para o mofo voltar — por isso, secar e ventilar o banheiro é parte essencial do resultado.

Também vale um alerta importante: misturar diferentes produtos químicos sem orientação pode causar reações indesejadas.

Por isso, técnicas naturais e simples costumam ser a escolha mais segura para o dia a dia, especialmente em ambientes fechados como o banheiro.

Para manter os rejuntes limpos por mais tempo, uma limpeza leve semanal já ajuda. Usar bicarbonato com água, mesmo sem vinagre, evita que a sujeira acumule e prolonga o aspecto de “limpo novo”.

Outra estratégia simples é manter o banheiro bem ventilado, reduzindo umidade e prevenindo manchas e odores.

E para quem gosta de potencializar o efeito, existe ainda a combinação de bicarbonato com água oxigenada, que tem circulado em testes e vídeos mostrando resultados bastante eficientes na remoção de encardido — especialmente em rejuntes mais antigos.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!