Bahia confirma sete pessoas intoxicadas por metanol

Perícia constatou presença do produto nas amostras de sangue

Da Agência Brasil Da Agência Brasil -
Bahia confirma sete pessoas intoxicadas por metanol
A confirmação da suspeita de intoxicação foi feita por perícia do Departamento de Polícia Técnica. (Foto: Divulgação)

A Secretaria da Saúde da Bahia (Sesab) confirmou que sete pessoas no interior do estado estão intoxicadas por ingestão acidental de metanol.

Conforme noticiado pela Agência Brasil, as pessoas foram internadas ontem para observação no Hospital Geral Santa Tereza, no município de Ribeira do Pombal, a cerca de 290 quilômetros de Salvador.

A confirmação da suspeita de intoxicação foi feita por perícia do Departamento de Polícia Técnica, que verificou a existência de metanol em bebidas destiladas consumidas pelas vítimas e presença da substância nas amostras de sangue.

Leia também

De acordo com a secretaria de saúde, os pacientes já receberam antídoto contra metanol, e a vigilância sanitária no município interditou o estabelecimento que comercializou a bebida.

Em nota, “a Sesab orienta que toda a população baiana reforce, especialmente neste período de festividades, as medidas recomendadas quando da compra e consumo de bebidas destiladas, certificando-se da procedência, da não violação das embalagens e selos de segurança e da idoneidade dos estabelecimentos comercializadores destas bebidas.”

Da Agência Brasil

Da Agência Brasil

Agência pública de notícias do Governo Federal. Com foco em temas de cidadania e interesse público, seu conteúdo é disponibilizado para reprodução gratuita por outros veículos de comunicação.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias