Fique atento aos novos horários da Mega da Virada, que será sorteada nesta quarta (31), sem transmissão na TV

Apostas podem ser feitas até às 20h, tanto em casas lotéricas quanto pelo site ou aplicativo de loterias da Caixa

Folhapress - 31 de dezembro de 2025

Imagem ilustrativa de cartela da Mega da Virada. (Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil)

FÁBIO PESCARINI

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Quem está na expectativa de se tornar bilionário vai precisar conter um pouco mais a ansiedade. Ao contrário das edições anteriores, a Mega da Virada deste ano será sorteada às 22h nesta quinta-feira (31) – em 2024, os números foram conhecidos às 20h.

A 17ª edição da Mega da Virada prevê o pagamento de R$ 1 bilhão. O prêmio é o maior da história.

O horário de encerramento das apostas também mudou em 2025. Elas só podem ser feitas até às 20h (horário de Brasília) desta quarta-feira, tanto em casas lotéricas quanto pelo site ou aplicativo de loterias da Caixa.

A exceção é para os bolões digitais, que poderão ser comprados até às 20h30, exclusivamente pelo site ou pelo aplicativo.

Outra mudança em relação aos anos anteriores é que desta vez o sorteio não será transmitido ao vivo pela TV Globo – até a publicação deste texto, segundo apurou a reportagem, não havia confirmação de acordo.

Para acompanhar o sorteio será preciso acessar a internet, pois ele terá transmissão ao vivo pelos canais do YouTube e do Facebook da Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados ficam disponíveis na página da Mega-Sena no site da Caixa Econômica Federal.

Como em outras loterias especiais do banco estatal, não existindo apostas premiadas com seis números, o prêmio será rateado entre os acertadores de cinco números e assim por diante.

Segundo a Caixa, caso apenas um ganhador leve o prêmio e aplique todo o dinheiro na caderneta de poupança, receberá R$ 6,7 milhões no primeiro mês.

TUDO SOBRE A MEGA DA VIRADA 2025

QUAL É O VALOR DO PRÊMIO DA MEGA DA VIRADA DE 2025?

Segundo a Caixa Econômica Federal, a estimativa para a Mega da Virada deste ano é de pagamento de R$ 1 bilhão. O montante é cerca de 57% superior ao pago em 2024, de R$ 635.486.165,38. O valor do prêmio pode aumentar até o fechamento dos jogos.

ATÉ QUANDO PODEM SER FEITAS AS APOSTAS?

As apostas podem ser feitas em casas lotéricas ou pela internet, por meio do aplicativo Loterias Caixa ou pelo site de loterias da Caixa, até as 20h desta quarta (31).

A exceção é para os bolões digitais, que poderão ser comprados até 20h30 exclusivamente pelo portal Loterias Online e pelo aplicativo.

QUANDO SERÁ O SORTEIO?

O sorteio será a partir das 22h desta quarta-feira, com transmissão ao vivo pelos canais do YouTube e do Facebook da Caixa Econômica Federal.

ONDE SAIRÁ O RESULTADO?

Os números sorteados ficam disponíveis na página da Mega-Sena no site da Caixa Econômica Federal.

QUANTO CUSTA PARA APOSTAR?

A aposta simples, com seis números, custa R$ 6. A mais cara, com 20 números, sai por R$ 232.560.

Veja os valores:

COMO JOGAR?

Casas lotéricas

Há cerca de 13 mil casas lotéricas espalhadas pelo país. Para jogar, basta marcar de 6 a 20 números dentre os 60 disponíveis no volante especial da Mega da Virada.

Pelo site

– Acesse o site Loterias Online

– Confirme se tem mais de 18 anos. Depois, clique em “acessar”, no canto superior direito. Se for o primeiro acesso, cadastre-se. Caso contrário, faça seu login usando CPF e senha

– Role a tela para baixo e, na opção da Mega-Sena, clique no ícone “Aposte Agora!”

– Escolha as dezenas que quer apostar Informe se quer apostar com mais números e se quer ativar a surpresinha e/ou a teimosinha

– Quando acabar tudo, clique em “colocar no carrinho”, logo abaixo

– O pagamento pode ser feito por Pix, cartão de crédito ou Recargapay

– Siga as instruções para o pagamento e confirme a compra

– Após o sorteio, entre no site, faça login e clique em “minha conta”

– Em seguida, em “apostas” e, depois, em “conferir apostas”

– Se você tiver ganhado, irá aparecer o prêmio que receberá e os procedimentos para retirada

Pelo aplicativo

– Baixe o aplicativo Loterias Caixa, disponível gratuitamente para Android e iOS

– Após a introdução, faça login ou cadastre-se

– Na tela inicial, localize a Mega-Sena e clique em “aposte”

– Selecione as dezenas desejadas e informe se quer usar mais números e se pretende ativar a teimosinha e a surpresinha

– Quando acabar, selecione “adicionar ao carrinho de apostas”, na parte de baixo da tela

– Se quiser fazer outro jogo, repita o procedimento acima. Ao terminar, clique em “carrinho de apostas”

– Confira as apostas e, se estiver tudo certo, vá em “avançar para a forma de pagamento”

– O pagamento pode ser feito por Pix, cartão de crédito ou Recargapay

– Siga as instruções para o pagamento e confirme a compra

– Depois do sorteio, acesse o aplicativo. Abra o menu, clicando no botão no canto superior esquerdo e escolha “minha área” e, em seguida, “minhas apostas”. Nessa área irá aparecer se você ganhou ou não

Pelo Internet Banking

– Acesse a plataforma do Internet Banking com seu login e senha

– Clique em loterias

– Escolha Mega-Sena e depois apostar (o limite para esta forma de aposta é de R$ 500 por dia, das 7h às 20h, horário limite para fechamento das apostas)

– Selecione a quantidade de números do seu jogo (de 6 a 9 por cartela)

– Escolha suas dezenas e clique em “incluir aposta”

– Se quiser, repita essa operação para completar três jogos e então clique em “finalizar”

– Então, é só digitar os seis números de sua senha eletrônica para confirmar o pagamento

– Depois é só voltar à tela inicial das loterias e clicar em “minhas apostas” para confirmar os jogos realizados.

Clientes com acesso ao Internet Banking da Caixa podem fazer suas apostas também por esse canal. Para isso, basta ter conta corrente e ser maior de 18 anos.

COMO FAZER BOLÃO PARA A MEGA DA VIRADA?

– Forme um grupo, escolha os números, marque a quantidade de cotas e faça a aposta em qualquer lotérica do país

– É necessário preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica

– Ao ser registrada no sistema, a aposta gera um recibo de cota para cada participante, que, desta forma, pode resgatar a sua parte do prêmio individualmente

– Os bolões têm valor mínimo de R$ 18 e cada cota não pode ser inferior a R$ 7, sendo possível realizar um bolão com no mínimo 2 e no máximo 100 cotas

– Em caso de bolão com mais de uma aposta, todas elas deverão conter a mesma quantidade de números de prognósticos

– O apostador também pode adquirir cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Para isso é preciso solicitar ao atendente a quantidade de cotas que deseja e guardar o recibo para conferir a aposta

– Nesse caso pode ser cobrada tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota

– As cotas também podem ser compradas no portal da Caixa ou pelo aplicativo, com tarifa de serviço adicional de 35% do valor da cota.

Nesse caso pode ser cobrada tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota

As cotas também podem ser compradas no portal da Caixa ou pelo aplicativo, com tarifa de serviço adicional de 35% do valor da cota.

NA HISTÓRIA

A estatística do banco estatal não considera o sorteio de loteria especial de fim de ano, realizado em 2008, que tinha regras diferentes, tanto que o prêmio acumulou e foi sorteado no concurso seguinte da Mega-Sena tradicional.

QUAIS NÚMEROS MAIS SAÍRAM NA MEGA DA VIRADA?

Número – Quantidade

10 – 5

5 – 33 – 4

03 – 17 – 20 – 34 – 36 – 41 – 56 – 58 – 3

01 – 02 – 04 – 11 – 12 – 17 – 18 – 22 – 24 – 29 – 32 – 35 – 37 – 38 – 40 – 42 – 46 – 50 – 51- 53 – 55 – 57 – 2

RESULTADO DE TODOS OS SORTEIOS DA MEGA DA VIRADA

Ano e números sorteados

2024 – 01 – 17 – 19 – 29 – 50 – 57

2023 – 21 – 24 – 33 – 41 – 48 – 56

2022 – 04 – 05 – 10 – 34 – 58 – 59

2021 – 12 – 15 – 23 – 32 – 33 – 46

2020 – 17 – 20 – 22 – 35 – 41 – 42

2019 – 03 – 35 – 38 – 40 – 57 – 58

2018 – 05 – 10 – 12 – 18 – 25 – 33

2017 – 03 – 06 – 10 – 17 – 34 – 37

2016 – 05 – 11 – 22 – 24 – 51 – 53

2015 – 02 – 18 – 31 – 42 – 51 – 56

2014 – 01 – 05 – 11 – 16 – 20 – 56

2013 – 20 – 30 – 36 – 38 – 47 – 53

2012 – 14 – 32 – 33 – 36 – 41 – 52

2011 – 03 – 04 – 29 – 36 – 45 – 55

2010 – 02 – 10 – 34 – 37 – 43 – 50

2009 – 10 – 27 – 40 – 46 – 49 – 58

QUAIS FORAM OS PRÊMIOS PAGOS EM TODOS OS SORTEIOS?

A Mega da Virada nunca teve uma única aposta vencedora desde o seu lançamento, em 2009.

Ano – Prêmio total (R$) – Valor corrigido pelo IPCA (R$) – Ganhadores

2024 – 635,4 milhões – 658,1 milhões – 8

2023 – 588,9 milhões – 617,6 milhões – 5

2022 – 541,9 milhões – 594,9 milhões – 5

2021 – 378,1 milhões – 439,6 milhões – 2

2020 – 325,2 milhões – 418,7 milhões – 2

2019 – 304,2 milhões – 408,5 milhões – 4

2018 – 302,5 milhões – 400,06 milhões – 52

2017 – 306,7 milhões – 442,6 milhões – 17

2016 – 220,9 milhões – 327,7 milhões – 6

2015 – 246,5 milhões – 391,2 milhões – 6

2014 – 263,2 milhões – 461,5 milhões – 4

2013 – 224,6 milhões – 419,6 milhões – 4

2012 – 244,7 milhões – 483,6 milhões – 3

2011 – 177,6 milhões – 370,42 milhões – 5

2010 – 194,3 milhões – 432,2 milhões – 4

2009 – 144,9 milhões – 340,4 milhões – 2

PROBABILIDADE DE ACERTAR OS 6 NÚMEROS

Números jogados – Probabilidade de acerto (1 em)

6 – 50.063.860

7 – 7.151.980

8 – 1.787.995

9 – 595.998

10 – 238.399

11 – 108.363

12 – 54.182

13 – 29.175

14 – 16.671

15 – 10.003

16 – 6.252

17 – 4.045

18 – 2.697

19 – 1.845

20 – 1.292

DE ONDE SÃO TODAS AS APOSTAS GANHADORAS?

Ano – Cidades (um mesmo município pode ter mais de um ganhador)

2024 – Brasília-DF / Curitiba (PR) / Pinhas (PR) / Nova Lima (MG) / Osasco (SP) / Tupã (SP)

2023 – Salvador (BA) / Bom Despacho (MG) / Redenção / (PA) / Ipirá (SC) / Ferraz de Vasconcelos (SP)

2022 – Florestal (MG) / Natal (RN) / Arroio do Sal (RS) / Santos (SP) / São José da Bela Vista (SP)

2021 – Cabo Frio (RJ) / Campinas (SP)

2020 – Aracaju (SE) / São Paulo (SP)

2019 – Juscimeira (MT) / Criciúma (SC) / 2 de São Paulo (SP)

2018 – Rio Branco (AC) / Manaus (AM) / Euclides da Cunha (BA) / Feira de Santana (BA) / Mata de São João (BA) / Salvador (BA) / Valença (BA) / Várzea Alegre (CE) / Brasília (DF) / Bela Vista de Goiás (GO) / Jataí (GO) / Pedreiras (MA) / São Luis (MA) / Alfenas (MG) / Belo Horizonte (MG) / Divinópolis (MG) / Martinho Campos (MG) / São Sebastião do Paraíso (MG) / Corumbá (MS) / Costa Rica (MS) / Coxim (MS) / Almeirim (PA) / Itaituba (PA) / João Pessoa (PB) / Lagoa do Itaenga (PE) / Campo Mourão (PR) / Curitiba (PR) / Angra dos Reis (RJ) / Barra do Piraí (RJ) / Nova Iguaçu (RJ) / Rio de Janeiro (RJ) / Santo Antônio de Pádua (RJ) / Blumenau (SC) / Adamantina (SP) / Guarujá (SP) / Pedreira (SP) / Praia Grande (SP) / Ribeirão Preto (SP) / São Bernardo do Campo (SP) / 1 São Paulo (SP) / 1 Votorantim (SP) / 3 do canal eletrônico – Simões Filho (BA), Belo Horizonte (MG) e Cuiabá (MT)

2017 – Rio de Janeiro (RJ) / Seropédica (RJ) Contagem (MG) / Carmo do Cajuru (MG) / Belém (PA) / Uruçuca (BA) / Cruz das Almas (BA) / Prado (BA) / Brusque (SC) / Rio Azul (PR) / São João do Triunfo (PR) / São Paulo (SP) / Guarulhos (SP)

2016 – Salvador (BA) / Fortaleza (CE) / Trizidela do Vale (MA) / Belo Horizonte (MG) / Campo Grande (MS) / Fazenda Vilanova (RS)

2015 – Água Branca (AL) / Guaçuí (ES) / Vila Velha (ES) / Vitória (ES) / Cerquilho (SP)

2014 – Brasília (DF) / Santa Rita do Trivelato (MT) / São Paulo (SP)

2013 – Maceió (AL) / Teofilândia (BA) / Curitiba (PR) / Palotina (PA)

2012 – Aparecida de Goiânia (GO) / Franca (SP) / São Paulo (SP)

2011 – Belém (PA) / Brasília (DF) / Carmo do Cajuru (MG) / Mauá (SP) / Russas (CE)

2010 – Cariacica (ES) / Belo Horizonte (MG) / Fazenda Rio Grande (PR) / Pinhais (PR)

2009 – Brasília (DF) / Santa Rita do Passa Quatro (SP)

CONHEÇA OS ESTADOS MAIS PREMIADOS DA HISTÓRIA

São Paulo é líder entre os estados mais sortudos desde a criação da Mega da Virada em 2009. Veja onde mais houve ganhadores

Estado – Bilhetes vencedores

São Paulo – 32

Minas Gerais – 14

Bahia – 13

Rio de Janeiro – 11

Paraná – 10

VEJA AS LOTÉRICAS QUE VENDERAM APOSTAS PREMIADAS

Lotérica – Cidade

2024

Onze da Sorte – Brasília

Real Lotérica – Brasília

Leão da Sorte – Nova Lima (MG)

Mega Loterias – Curitiba

Sua Sorte Loterias – Curitiba

Loterias Macanhan – Pinhais (PR)

Barra de Ouro – Osasco (SP)

Nova Lotérica Tupã – Tupã (SP)

2023

RCR Loterias – Salvador

Campeão de Bom Despacho – Bom Despacho (MG)

Lotérica Redenção – Redenção (PA)

Lotérica Heberle – Ipirá (SC)

2022

Mega Sorte Loterias – Florestal (MG)

Lotérica MegaSorte – Arroio do Sal (RS)

Postnet Lotocenter – Santos (SP)

Lotérica São José – São José da Bela Vista (SP)

2021

Zebrinha – Cabo Frio (RJ)

Campeão da Barão – Campinas (SP)

2020*

Lotérica Premium – Aracaju

2019

Lotérica Triunfo – Juscimeira (MT)

JR Loterias – Criciúma (SC)

Casa Lotca Jardim Tremembé – São Paulo

Sem nome fantasia – São Paulo

2018

Loteria Vitoria – Rio Branco

Loteria Ponte Rio Negro – Manaus

Casa Lotérica Santo Antonio – Euclides da Cunha (BA)

Casa Lotérica da Praça – Euclides da Cunha (BA)

Lotérica Raio de Sol – Mata de São João (BA)

Lotérica Avenida da Sorte – Valença (BA)

Lotérica Feira Vii – Feira de Santana (BA)

Loteria Prime – Salvador

Casa Lotérica Líder – Várzea Alegre (CE)

Ibc – Brasília

Loteria Do Zico – Brasília

Sonho Milionário – Bela Vista de Goiás (GO)

Lotéricas Mega Sorte – Jataí (GO)

Lotérica Cohatrac – São Luis

Lotérica Mearim – Pedreiras (MA)

Dumont Loterias – Belo Horizonte

Lotérica Lucky7 – Belo Horizonte

Sorte Sua Loterias – Belo Horizonte

Casa Lotérica Mineirinho – Martinho Campos (MG)

Minas de Ouro Loterias – São Sebastião do Paraíso (MG)

A Predileta Loterias – Alfenas (MG)

Casa Lotérica Sucesso – Corumbá (MS)

Lotérica Costa Rica – Costa Rica (MS)

Lotérica Avenida – Coxim (MS)

Colina Da Sorte – Almeirim (PA)

Loteria Ponto da Sorte – Itaituba (PA)

Loteria Essa é 10 – João Pessoa

Loteria Bolada da Sorte – Lagoa do Itaenga (PE)

A Municipal Loterias – Curitiba

Lotérica Índio Bandeira – Campo Mourão (PR)

Cia da Fortuna – Rio de Janeiro

Risk & Jog – Rio de Janeiro

Loteria Cassino Parle – Rio de Janeiro

Praça da Sorte Loteria – Rio de Janeiro

Banco lotérico – Santo Antônio de Pádua (RJ)

Rota da Sorte – Angra dos Reis (RJ)

Miglot Loterias – Nova Iguaçu (RJ)

Estação da Sorte Loterias – Barra do Piraí (RJ)

Lotérica Park Europeu – Blumenau (SC)

Casa Lotérica Sassi – Ribeirão Preto (SP)

Lotérica Kennedy – Praia Grande (SP)

Super Sorte – São Paulo

Harmonia Loterias – São Paulo

Pé Quente Loterias – São Paulo

Lotérica Adamantina – Adamantina (SP)

Nova Lotérica – São Bernardo do Campo (SP)

Amigos da Sorte Loterias – Guarujá (SP)

Camelo da Sorte – Pedreira (SP)

Lotérica Correa Eireli – Votorantim (SP)

2017

Pina Loterias – Uruçuca (BA)

Casa Lotérica Avenida – Cruz das Almas (BA)

Maré de Sorte – Prado (BA)

Bolão Loterias – Carmo do Cajuru (MG)

Moby Dick Loterias – Belém

Loterias Kisorte – Rio Azul (PR)

Lotérica Regufe – Rio de Janeiro

Sero Sorte loterias – Seropédica (RJ)

Lotérica Pé Quente – Brusque (SC)

Yada Loterias – Guarulhos (SP)

A Sorte é Aqui – Guarulhos (SP)

Vida Nova – São Paulo

Loteria Parelheiros** – São Paulo

2016

Loteria Salvador Shopping – Salvador

Sortecas – Fortaleza

Lotérica do Vale – Trizidela do Vale (MA)

Lotérica Pampulha – Belo Horizonte

Ferradura da Sorte – Campo Grande

Águia da Sorte Loterias – Fazenda Vilanova (RS)

2015

Loteria Pais e Filhos – Água Branca (AL)

Loteria Prêmio – Vitória

Lotéricas Talismã – Vila Velha (ES)

Loterias Guacui – Guaçuí (ES)

Boa Sorte Loterias – Cerquilho (SP)

2014

Loteria União – Brasília

Casa Lotérica Santa Rita – Santa Rita do Trivelato (MT)

Primeiro Prêmio – São Paulo

Ponto Extra – São Paulo

2013

Cabral Lotérico – Curitiba

Lotérica Piquiri – Palotina (PA)

Loteria Jatiuca (AL) – Maceió

Lotérica Rubi (BA) – Teofilândia (BA)

2012

Loteria Mansões Paraíso – Aparecida de Goiânia (GO)

Lotérica Caçula de Franca – Franca

Nova Sorte Loterias – São Paulo

2011

Galeno Loterias – Russas (CE)

Mauá Loterias – Mauá (SP)

Loteria Pé Quente – Belém

Bolão Loterias – Carmo do Cajuru (MG)

Lotérica Rodoviária – Brasília

2010

Grande Lotérico – Fazenda Rio Grande (PR)

Pinhais Loterias – Pinhais (PR)

Ponto da Sorte – Belo Horizonte

Loteria Sorte Grande – Cariacica (ES)

2009

Lotérica Avenida – Santa Rita do Passa Quatro (SP)

Loteria Fila da Sorte – Brasília

*Uma das apostas foi feita por canal eletrônico

**Lotérica pagou três prêmios vencedores

***A lista não inclui jogos feitos em canais eletrônicos

QUEM ACERTAR QUINA E QUADRA TAMBÉM SERÁ PREMIADO?

Assim como a Mega-Sena tradicional, quem acerta a quina e a quadra também é premiado. Segundo a Caixa Econômica Federal, no ano passado 2.201 apostas acertaram cinco números e cada uma teve direito a R$ 65.895,79.

Outras 190.779 apostas acertaram quatro números e cada uma levou R$ 1.086,04.

Distribuição do valor destinado ao pagamento dos prêmios:

– 90% – primeira faixa – seis acertos (sena)

– 5% – segunda faixa – cinco acertos (quina)

– 5% – terceira faixa – quatro acertos (quadra)

E SE NINGUÉM ACERTAR OS SEIS NÚMEROS?

Como o prêmio do sorteio da Mega da Virada não acumula, se ninguém acertar as seis dezenas, a fortuna vai para quem acertar cinco dezenas, e assim por diante.

ATÉ QUANDO PODE SACAR A PREMIAÇÃO DA MEGA DA VIRADA 2025?

O apostador tem até 90 dias para sacar o prêmio. Caso não faça isso, a pessoa perde o direito ao dinheiro, que é repassado ao Tesouro Nacional, para aplicação no Fies (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).

Foi o que aconteceu com uma aposta de São Paulo na Mega da Virada de 2020. O ganhador ou ganhadora não apareceu para retirar R$ 162,6 milhões (em valores da época, sem correção) e o prêmio, que prescreveu, se tornou o maior valor esquecido por um apostador em loterias no Brasil.

ONDE RECEBER O PRÊMIO?

O ganhador de prêmio bruto até R$ 2.259,20 pode sacar o dinheiro em qualquer casa lotérica credenciada, com apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

A partir desse valor, o saque ocorre apenas em uma agência da Caixa. Se a premiação for maior que R$ 10 mil, pode haver prazo mínimo de dois dias úteis para o dinheiro ser disponibilizado.

COMO SÃO AS BOLAS COM OS NÚMEROS SORTEADOS?

Segundo a Caixa, todas as bolas usadas utilizadas nos sorteios das loterias do banco estatal fabricadas em borracha maciça e possuem o mesmo peso e diâmetro, de 66 g e 50 mm, respectivamente.