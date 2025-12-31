Motorista de aplicativo arrasta jovem e destrói doces de festa em Goiânia: “eu estou inconsolável”

Em relato nas redes sociais, ela revela ter tido prejuízos e escoriações pelo corpo

Gabriella Pinheiro - 31 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução)

O que deveria ser um momento de comemoração acabou se transformando em um episódio traumático para a auxiliar de escritório Letícia Gonçalves Pontes Neres, de 23 anos. Na terça-feira (30), data do aniversário da irmã, ela afirma ter sido arrastada por um motorista de aplicativo, que também teria destruído os doces levados para a festa. O caso ocorreu no Setor Solar Ville, em Goiânia.

Em relato publicado nas redes sociais, ela contou que solicitou um Uber Entrega em uma loja localizada no mesmo condomínio onde mora, com o objetivo de transportar os produtos até a residência dela.

Após retirar os itens, o motorista seguiu até o endereço informado, mas estacionou algumas casas à frente. A jovem afirma que o condutor já demonstrava comportamento nervoso logo nas mensagens trocadas pelo aplicativo para liberação da entrada no condomínio.

Segundo ela, a situação se agravou quando abriu a porta dianteira do veículo e informou que tinha apenas uma nota de R$ 100 para pagar a corrida, que custava R$ 6,25.

A jovem relata que tentou sugerir o pagamento via Pix ou que o valor fosse deixado para uma próxima corrida, alternativas que, segundo ela, não foram aceitas.

“Ele queria que eu entrasse no carro para trocar o dinheiro, mas, quando eu disse que não, ele segurou as encomendas. Quando fui pegar, ele arrancou”, afirmou.

Ainda de acordo com Letícia, o motorista arrancou com o veículo enquanto ela segurava as caixas, arrastando-a por alguns metros. A jovem caiu no chão, e as duas caixas de doces – que custaram R$ 240 – acabaram sendo danificadas, gerando prejuízos materiais e forte abalo emocional.

“Eu fiquei com muito medo porque ele estava muito agressivo e com uma reação muito estranha. Ele ficou me encarando, e eu pensei que ele realmente iria me atropelar. Eu fiquei muito desolada e a ficha ainda não caiu porque eu ainda sofri esse tipo de violência. Você fica pensando: ‘O que eu fiz de errado?'”, desabafou ao Portal 6.

Letícia informou que acionou a empresa de transporte por aplicativo e registrou um boletim de ocorrência por lesão corporal, onde foi pedido um exame no Instituto Médico Legal (IML). Segundo ela, a plataforma já entrou em contato e afirmou que irá adotar as medidas cabíveis.

“Eu estou inconsolável. Eu não sei o que fazer e queria muito que a Justiça fosse feita. Além dos danos materiais, eu ainda machuquei e tive que comprar remédio. Sem falar no meu psicológico porque eu estou traumatizada”, diz.

