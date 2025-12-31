Nem em Nova York, nem em Dubai: conheça a mansão mais valiosa do mundo avaliada em mais de US$ 2 bilhões

Localizada na Índia, a residência privada mais cara do planeta impressiona pelo tamanho, luxo extremo e estrutura inédita

Gabriel Yuri Souto - 31 de dezembro de 2025

(Imagem: Colagem)

Quando se pensa nas mansões mais valiosas do mundo, cidades como Nova York, Los Angeles ou Dubai costumam liderar o imaginário popular.

No entanto, a residência privada mais cara do planeta está longe desses centros tradicionais do luxo e chama atenção justamente por isso.

A propriedade fica em Mumbai, na Índia, e é conhecida como Antilia. Avaliada em mais de US$ 2 bilhões, a construção pertence ao empresário Mukesh Ambani, presidente do conglomerado Reliance Industries e um dos homens mais ricos do mundo.

Diferente de uma mansão convencional, Antilia é um edifício residencial de 27 andares, projetado para funcionar como uma casa vertical. A área construída ultrapassa 37 mil metros quadrados, o equivalente a vários quarteirões residenciais reunidos em um único imóvel.

A estrutura impressiona pelos detalhes. O prédio conta com seis andares apenas para garagem, com capacidade para centenas de veículos, além de elevadores de alta velocidade exclusivos para a família. Há também cinema particular, spa completo, academia, estúdios de ioga, salões de festas e piscinas internas.

Um dos espaços mais curiosos é o chamado “quarto da neve”, onde flocos artificiais são produzidos para criar um ambiente gelado, algo incomum em uma cidade de clima tropical. Cada andar possui design próprio, sem repetição de layout, o que encarece ainda mais a construção.

A mansão também exige uma grande operação diária. Estima-se que centenas de funcionários trabalhem na manutenção e no funcionamento da residência, que opera praticamente como um pequeno complexo privado.

Apesar de existirem palácios históricos avaliados em valores ainda maiores, como o Palácio de Buckingham, Antilia se destaca por ser considerada a residência privada mais valiosa do mundo em uso contínuo, superando mansões de luxo em Nova York, Londres e Dubai.

Assim, longe dos destinos tradicionais do mercado imobiliário de alto padrão, a Índia abriga hoje a casa mais cara do planeta, um símbolo extremo de riqueza, engenharia e exclusividade que continua surpreendendo especialistas e curiosos ao redor do mundo.

