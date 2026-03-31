Não é jaqueta, nem suéter: a melhor peça de roupa para usar no outono e não sofrer com o frio

Peça ganha destaque no outono por unir conforto, leveza e versatilidade, sendo ideal para enfrentar as variações de temperatura ao longo do dia

Gabriel Dias - 31 de março de 2026

(Foto: Arquivo/Agência Brasil)

Com a chegada do outono e a queda das temperaturas, vestir-se pode se tornar um desafio diário: faz frio pela manhã, mas, conforme o dia avança, o clima fica mais ameno.

Nesse contexto, uma peça de roupa se destaca das demais por sua versatilidade e conforto.

A sobrecamisa se destaca como peça-chave da estação

A resposta está na sobrecamisa, uma peça que equilibra leveza e aquecimento, tornando-se uma aliada ideal para o outono.

Diferentemente de um casaco pesado, a roupa oferece conforto térmico sem exageros, permitindo enfrentar o frio da manhã e o clima mais quente ao longo do dia.

Outro ponto forte é a versatilidade. A sobrecamisa pode ser usada sobre camisetas básicas ou suéteres leves e combina facilmente com jeans, calças de corte reto ou até peças mais confortáveis, como moletom. Isso faz com que ela se adapte a diferentes estilos e ocasiões.

Versatilidade e estilo em um só item

Entre os principais motivos que explicam o sucesso da sobrecamisa estão sua capacidade de oferecer aquecimento intermediário e sua praticidade.

Ela pode ser usada fechada nas horas mais frias e aberta quando a temperatura sobe, acompanhando as mudanças ao longo do dia.

Além disso, a peça transita bem entre diferentes contextos, podendo ser utilizada tanto em compromissos casuais quanto em ambientes de trabalho ou estudo.

O conforto, aliado ao estilo simples, reforça seu papel como tendência da estação.

Outro destaque são as cores. Tons como bege, marrom, verde-oliva, cinza, azul escuro e borgonha são os mais procurados, pois combinam com a paleta típica do outono e facilitam a montagem de diferentes looks.

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