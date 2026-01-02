Rua eleita a mais bonita do mundo fica no Brasil e encanta visitantes de todo lugar

Local em Porto Alegre virou referência de urbanismo verde após imagens rodarem o mundo e encantarem especialistas e turistas

Magno Oliver - 02 de janeiro de 2026

(Foto: Divulgação)

Em meio a grandes avenidas, prédios e trânsito intenso, algumas cidades ainda escondem surpresas capazes de mudar a forma como o mundo enxerga o espaço urbano. No Brasil, uma dessas surpresas ganhou fama internacional ao unir natureza, história e preservação ambiental.

Trata-se da Rua Gonçalo de Carvalho, localizada no bairro Independência, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A via ficou conhecida mundialmente por formar um verdadeiro túnel verde, criado por árvores centenárias que se encontram no alto e cobrem quase toda a extensão da rua.

Com cerca de 500 metros de comprimento, a rua é cercada por mais de 100 árvores do tipo tipuana. Os galhos se entrelaçam e criam um cenário raro em áreas urbanas, com sombra constante e forte sensação de contato com a natureza.

O título de “rua mais bonita do mundo” surgiu após imagens do local viralizarem fora do Brasil. Fotografias publicadas por um biólogo português despertaram interesse internacional e passaram a circular em sites, blogs e redes sociais dedicadas a urbanismo e meio ambiente.

Além da vegetação exuberante, a rua também abriga casarões históricos do início do século 20. A combinação entre arquitetura antiga e preservação ambiental ajudou a consolidar o local como referência mundial de convivência entre cidade e natureza.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por LÉO MEDEIROS | DRONES | IMAGENS AÉREAS (@leomedeirosfpv)

Em 2006, a Rua Gonçalo de Carvalho foi reconhecida como Patrimônio Ambiental de Porto Alegre. O título reforçou a importância da preservação e impediu intervenções que pudessem comprometer o conjunto natural.

Hoje, a rua atrai turistas, pesquisadores e urbanistas de vários países. Muitos veem o local como exemplo de que é possível manter áreas verdes mesmo em regiões centrais, sem abrir mão do desenvolvimento urbano.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!