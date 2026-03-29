Ambulante enfrenta alagamento para salvar carrinho e emociona Goiânia
Vídeo do trabalhador preso em enxurrada enquanto segurava carrinho viralizou nas redes sociais e gerou uma onda de solidariedade
Um vídeo publicado pelo contador Henrique Vasco tem emocionado internautas ao mostrar um vendedor ambulante enfrentando uma forte enxurrada na região central de Goiânia.
As imagens foram registradas na última quarta-feira (25) e mostram João Carlos Dias, de 56 anos, segurando o próprio carrinho de vendas enquanto a água tomava conta da Rua 58.
Segundo João Carlos, ele não conseguiu deixar o local a tempo por conta de problemas na perna, agravados após uma cirurgia recente.
Sem ajuda naquele momento, precisou permanecer no local para evitar que a correnteza levasse seu sustento.
O vídeo rapidamente viralizou nas redes sociais, gerando comoção e mobilizando uma onda de solidariedade.
Nos comentários, muitos internautas se identificaram com a história e prestaram apoio ao trabalhador.
Após a repercussão, diversas pessoas passaram a ajudar o ambulante com doações.
João Carlos trabalha há anos na região e depende exclusivamente do comércio informal para sobreviver.
Além de água de coco, ele também vende café, caldo de cana e quitandas.
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