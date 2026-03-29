Ambulante enfrenta alagamento para salvar carrinho e emociona Goiânia

Vídeo do trabalhador preso em enxurrada enquanto segurava carrinho viralizou nas redes sociais e gerou uma onda de solidariedade

Pedro Ribeiro - 29 de março de 2026

(Foto: Reprodução)

Um vídeo publicado pelo contador Henrique Vasco tem emocionado internautas ao mostrar um vendedor ambulante enfrentando uma forte enxurrada na região central de Goiânia.

As imagens foram registradas na última quarta-feira (25) e mostram João Carlos Dias, de 56 anos, segurando o próprio carrinho de vendas enquanto a água tomava conta da Rua 58.

Segundo João Carlos, ele não conseguiu deixar o local a tempo por conta de problemas na perna, agravados após uma cirurgia recente.

Sem ajuda naquele momento, precisou permanecer no local para evitar que a correnteza levasse seu sustento.

O vídeo rapidamente viralizou nas redes sociais, gerando comoção e mobilizando uma onda de solidariedade.

Nos comentários, muitos internautas se identificaram com a história e prestaram apoio ao trabalhador.

Após a repercussão, diversas pessoas passaram a ajudar o ambulante com doações.

João Carlos trabalha há anos na região e depende exclusivamente do comércio informal para sobreviver.

Além de água de coco, ele também vende café, caldo de cana e quitandas.

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