Utilidade secreta dos tubos de papel higiênico (não jogue mais fora)

Antes de descartar o rolo vazio, conheça formas inteligentes de organizar sua casa e facilitar o dia a dia

Isabella Valverde - 02 de janeiro de 2026

(Foto: Ilustração/Portal 6)

Muitas vezes, a solução para aquele problema irritante de organização em casa não está em uma loja de utilidades domésticas, mas sim dentro de um objeto que você descarta quase todos os dias: o tubo de papel higiênico.

Embora pareçam apenas lixo, esses rolos de papelão possuem uma versatilidade incrível devido ao seu formato cilíndrico e material resistente. Se você costuma jogá-los fora sem pensar duas vezes, prepare-se para mudar de hábito com estas utilidades secretas que vão facilitar sua rotina.

1. O fim do emaranhado de fios

Talvez a utilidade mais famosa e eficaz seja a organização de cabos. Cabos de carregadores, extensões e fios de aparelhos eletrônicos podem ser dobrados e inseridos dentro de um tubo. Você pode até decorar o rolinho ou escrever nele a qual aparelho aquele fio pertence. Isso evita nós e prolonga a vida útil dos seus cabos.

2. Porta-guardanapos e organizador de gavetas

Para quem gosta de organização impecável, os tubos podem servir como divisórias para itens pequenos em gavetas, como meias ou roupas íntimas. Além disso, se cortados e decorados com tecido ou tinta, tornam-se porta-guardanapos charmosos para jantares informais, dando um toque de sustentabilidade à mesa.

3. Horta caseira e sementeiras

Para os amantes de plantas, os tubos de papel higiênico são excelentes sementeiras biodegradáveis. Como o papelão se decompõe naturalmente, você pode plantar a semente no tubo com terra e, quando a muda estiver pronta, transferir o conjunto inteiro para um vaso maior ou para o jardim, sem danificar as raízes da planta.

4. Protetor de documentos e papéis de presente

Sabe aquele papel de presente que fica desenrolando no armário e acaba amassando? Basta deslizar um tubo de papel higiênico por ele. O rolo funciona como uma “presilha” que mantém o papel enrolado e protegido sem a necessidade de usar fitas adesivas que podem rasgar o material.

5. Organizador de fios de lã e linhas

Para quem faz artesanato, enrolar sobras de lã ou linhas ao redor do tubo evita que o material se embaralhe em caixas de costura. É uma forma gratuita de manter o seu ateliê organizado e visualmente limpo.

6. Aspirador de pó “sob medida”

Essa é uma dica de mestre: se o bico do seu aspirador de pó não alcança frestas estreitas (como trilhos de janelas ou cantos de sofás), encaixe um tubo de papelão na ponta da mangueira e amasse a extremidade do rolo. O papelão é maleável e se molda a qualquer espaço difícil, funcionando como um adaptador perfeito.

Sustentabilidade no dia a dia

Além de economizar dinheiro, dar uma nova função aos tubos de papel higiênico é uma prática de consumo consciente que reduz a quantidade de resíduos produzidos pela sua família.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!