A cidadezinha no interior do Brasil que foi eleita a melhor do país para se aposentar com tranquilidade e baixo custo

Município catarinense se destaca em ranking nacional por qualidade de vida, estrutura de saúde e rotina calma para idosos

Gabriel Yuri Souto - 03 de janeiro de 2026

Escolher onde viver a aposentadoria vai muito além de paisagens bonitas. Para muitos brasileiros, fatores como custo de vida, acesso à saúde e tranquilidade no dia a dia pesam mais do que grandes centros urbanos.

Foi justamente esse conjunto que colocou uma pequena cidade do interior do Brasil no topo de um ranking nacional voltado à longevidade.

A cidade é Peritiba, localizada no Oeste de Santa Catarina. Com menos de 3 mil habitantes, o município foi apontado como o melhor do país entre as cidades pequenas para envelhecer, segundo o Índice de Desenvolvimento Urbano para Longevidade (IDL).

O levantamento avalia o preparo das cidades brasileiras para atender bem a população com 60 anos ou mais, levando em conta indicadores como saúde, estrutura urbana e condições gerais de vida.

Peritiba se destacou especialmente pela qualidade do atendimento em saúde, proporcionalmente ao tamanho da população, e pela organização dos serviços básicos.

A rotina tranquila é outro ponto que chama atenção. Em Peritiba, os deslocamentos são curtos, o trânsito praticamente não existe e o ritmo de vida segue o padrão típico de interior.

Isso contribui diretamente para a sensação de bem-estar e redução do estresse, algo valorizado por quem busca uma aposentadoria mais serena.

O baixo custo de vida também pesa na escolha. Cidades pequenas costumam ter preços mais acessíveis em moradia, alimentação e serviços essenciais.

Além disso, Peritiba possui uma economia ligada ao agronegócio, o que garante estabilidade local e oferta regular de produtos básicos.

Outro diferencial é a proximidade com cidades maiores da região, o que facilita o acesso a serviços especializados quando necessário, sem abrir mão da tranquilidade do dia a dia no município.

Para quem pensa em se aposentar no interior, especialistas costumam recomendar atenção a alguns pontos antes da mudança. Avaliar a rede de saúde disponível, os custos reais de moradia e a distância de centros regionais ajuda a evitar surpresas no futuro.

Peritiba virou referência justamente por reunir esses fatores em equilíbrio. Pequena no tamanho, mas bem avaliada quando o assunto é envelhecer com dignidade, segurança e qualidade de vida, a cidade mostra que, para muitos aposentados, menos pode ser mais.

