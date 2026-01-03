Concurso público em Goiás tem mais de 3,4 mil vagas com salários de até R$ 22 mil

Oportunidades alcançam vários níveis de escolaridade, do fundamental ao superior

Paulo Roberto Belém - 03 de janeiro de 2026

Imagem ilustrativa de candidato fazendo concurso público (Foto: Reprodução/ Agência GOV)

Começam em breve as inscrições para o concurso público da Prefeitura de Catalão, visando contratar profissionais para atuarem na cidade do Sudeste Goiano, pagando, para tal, remuneração de até R$ 22.147,42.

Ao todo, são 3.421 oportunidades, distribuídas em 592 vagas imediatas e 2.829 para cadastro de reserva, para funções que exigem níveis fundamental, médio/técnico e superior de escolaridade, com contratação pelo regime estatutário.

Inicialmente, para ensino superior, as ofertas são para Analista de Laboratório em Análises Clínicas, Assistente Social, Educador Físico, Educador Pedagogo, Enfermeiro e Enfermeiro PSF (inclui lotação em Pires Belo e Santo Antônio do Rio Verde), Engenheiro Civil, Especialista em Regulação e Vigilância Sanitária (Farmácia).

Continuando com carreiras médicas: Especialista em Regulação e Vigilância Sanitária (Medicina Veterinária), Farmacêutico, Fisioterapeuta (inclui lotação em Pires Belo e Santo Antônio do Rio Verde), Fonoaudiólogo, Médico Alergista, Médico Anestesiologista, Médico Angiologista, Médico Auditor, Médico Cardiologista e Médico Cardiopediatra.

Seguindo com Médico do Trabalho, Médico Endocrinologista, Médico ESF (inclui lotação em Pires Belo e Santo Antônio do Rio Verde), Médico Ginecologista (inclui lotação em Pires Belo e Santo Antônio do Rio Verde), Médico Neurologista, Médico Neuropediatra, Médico Ortopedista, Médico Pediatra, Médico Psiquiatra e Médico Ultrassonografista.

A sequência traz Nutricionista, Nutrólogo, Odontólogo, Odontólogo Cirurgião, Odontólogo Endodontista, Odontólogo Odontopediatra, Odontólogo Periodontista, Odontólogo Protesista, Odontólogo PSF (inclui lotação em Pires Belo e Santo Antônio do Rio Verde), Psicólogo (inclui lotação em Pires Belo e Santo Antônio do Rio Verde) e Sanitarista e Terapeuta Ocupacional.

No ensino médio e técnico, as oportunidades, em um primeiro momento, são para Agente Social, Artesão, Auxiliar de Almoxarifado, Auxiliar de Farmácia, Auxiliar de Saúde Bucal (inclui lotação em Pires Belo e Santo Antônio do Rio Verde), Educador Social, Eletricista de Manutenção das UBSF, Executor Administrativo (inclui lotação em Pires Belo e Santo Antônio do Rio Verde).

Continuando com Fiscal de Vigilância Sanitária, Maqueiro, Motorista, Motorista Socorrista, Técnico de Enfermagem (inclui lotação em Pires Belo e Santo Antônio do Rio Verde), Técnico em Laboratório, Técnico em Radiologia e Técnico em Segurança do Trabalho.

Já para ensino fundamental completo, há vagas para Auxiliar de Cozinha Hospitalar, Auxiliar de Limpeza Hospitalar, Auxiliar de Serviços Gerais (inclui lotação em Pires Belo e Santo Antônio do Rio Verde), Cozinheiro Hospitalar, Jardineiro, Pedreiro de Obras Públicas da Saúde, Porteiro e Vigia.

As inscrições para o processo devem ser realizadas entre 15 de janeiro e 9 de fevereiro, exclusivamente pelo site da Fundação Aroeira, organizadora do certame, que pode ser acessado clicando aqui. As taxas variam dos R$ 100 aos R$ 180.

Integram as etapas do concurso prova objetiva, prevista para o dia 15 de março. Para os cargos de nível superior, haverá também prova de títulos, de caráter classificatório.

As demais informações podem ser obtidas no edital do processo, que pode ser acessado clicando aqui.

