Corpo de Bombeiros localiza e recupera corpo de vítima de afogamento no Lago Corumbá 3, em Luziânia

Operação de resgate havia começado na manhã desta sexta-feira (02), seguindo durante todo o dia

Da Redação - 03 de janeiro de 2026

Vítima foi localizada a aproximadamente 90 metros da margem. (Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Na manhã deste sábado (03), o Corpo de Bombeiros identificou e recuperou o corpo de um homem, de 44 anos, que havia se afogado no Lago Corumbá 3, em Luziânia.

A operação de resgate havia começado na manhã desta sexta-feira (02), seguindo durante todo o dia.

Durante os trabalhos, os militares encontraram dificuldades em identificar o ponto exato da submersão, porém, a operação obteve êxito na manhã deste sábado com uma ação integrada entre os mergulhadores do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás e do Distrito Federal.

Após buscas intensas, a vítima foi localizada a aproximadamente 90 metros da margem, em uma profundidade de 4,5 metros.

O corpo foi então conduzido até a margem do lago e deixado sob os cuidados do Instituto Médico Legal (IML).

MUITO TRISTE 🚨 Corpo de Bombeiros localiza e recupera corpo de vítima de afogamento no Lago Corumbá 3, em Luziânia Leia: pic.twitter.com/PcGl9Ptfzg — Portal 6 (@portal6noticias) January 3, 2026

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de tudo o que acontece em Goiás!