Motoristas são obrigados a passar por pista de ônibus após chuva na Avenida Brasil, em Anápolis

Até mesmo na faixa central é possível perceber alagamento, porém em menor medida

Samuel Leão - 03 de janeiro de 2026

Forte chuva causou alagamento na Avenida Brasil Norte. (Foto: Reprodução)

No final da tarde deste sábado (03), uma chuva atingiu Anápolis e acabou provocando alagamentos em algumas pistas da cidade. Na Avenida Brasil Norte a situação chegou ao ponto de inviabilizar a passagem de veículos pela via normal.

Um leitor enviou um registro ao Portal 6, mostrando o grande volume de água que obrigou os motoristas a optarem pela faixa exclusiva de ônibus.

A enxurrada que descia da rua Daise Fanstone, ao lado do Hospital Estadual Dr. Henrique Santillo (HEANA), juntou-se à que vinha pela Avenida Brasil, dificultando até mesmo o acesso à entrada da unidade.

Na faixa central destinada aos ônibus também é possível perceber alagamento, porém em menor medida. Vários carros fizeram o mesmo percurso por questões de segurança. Em outubro de 2024, durante o retorno das chuvas, uma situação semelhante foi registrada no mesmo local e noticiada pelo Portal 6.

A situação teria ocorrido pouco antes das 18h. Até o momento, nenhuma informação de acidentes ou estragos foi divulgada.

