Homem tem infeliz surpresa ao se encontrar com comprador de carro em Anápolis e caso acaba na delegacia

Situação teve início quando após vendedor aceitou dar voltas com veículo, sob a justificativa de melhor avaliação do automóvel

Augusto Araújo - 04 de janeiro de 2026

Câmera de segurança registrou encontro de suposto autor (de boné) com a vítima (Foto: Reprodução)

Um homem, de 43 anos, acabou sendo vítima de um assalto à mão armada em Anápolis, enquanto negociava a venda de um veículo anunciado em uma plataforma digital.

O crime ocorreu em via pública, na região do Jardim Ana Paula, na noite desta sexta-feira (03).

A vítima havia colocado o carro dele (um Fiat Palio verde) à venda no Marketplace do Facebook. Após o anúncio, um suposto interessado entrou em contato diretamente por aplicativo de mensagens e marcou um encontro para ver o automóvel.

Durante a negociação, o suspeito pediu para dar algumas voltas com o carro, acompanhado do proprietário, sob a justificativa de avaliar melhor o automóvel.

Em determinado ponto do trajeto, o homem sacou uma arma de fogo e anunciou o assalto. Além do veículo, o criminoso também levou o celular da vítima.

Na sequência, a vítima acionou a Polícia Militar (PM), que deu início ao trabalho de patrulhamento pela região na tentativa de identificar e localizar o suspeito. Porém, ele não havia sido encontrado até as últimas atualizações.

Conforme imagens obtidas por uma câmera de segurança, é possível ver o momento do encontro do vendedor (que aparece apenas parcialmente, sendo possível visualizar os calçados dele) com o suposto autor. Este último está vestindo calça jeans e boné branco.

O caso foi registrado em uma delegacia de Anápolis, e deve ser investigado pelas autoridades competentes.

