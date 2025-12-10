Jovem relata assalto violento enquanto ia para o trabalho em Anápolis

Vítima só estava com um celular Xiaomi, um fone de ouvido e o crachá da empresa onde trabalha

Davi Galvão - 10 de dezembro de 2025

Assalto aconteceu na passarela em frente a UEG. (Foto: Reprodução)

Um jovem, de 19 anos, foi assaltado violentamente na manhã desta quarta-feira (10), enquanto atravessa a passarela em frente à Universidade Estadual de Goiás (UEG), em Anápolis. Ele só estava com um celular Xiaomi, um fone de ouvido e o crachá da empresa onde trabalha.

Conforme o relato da própria vítima, passava pela travessia em uma bicicleta quando dois indivíduos o derrubaram, um deles em posse de uma faca.

Eles então exigiram que ele entregasse a mochila e demais itens pessoais e, mesmo com os indivíduos armados, ele inicialmente reagiu e acabou, entrando em luta corporal e ficando ferido.

Apesar disso, os assaltantes conseguiram levar a mochila do jovem, que tinha um Xiaomi Poco X5, um fone de ouvido e o crachá da empresa.

Após o crime, ambos fugiram em direção ao bairro São João. A Polícia Militar (PM) foi acionada pelo patrão da vítima e esteve presente para os devidos procedimentos legais. O caso será investigado pela Polícia Civil (PC).

