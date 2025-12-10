Jovem relata assalto violento enquanto ia para o trabalho em Anápolis

Vítima só estava com um celular Xiaomi, um fone de ouvido e o crachá da empresa onde trabalha

Davi Galvão Davi Galvão -
Assalto aconteceu na passarela em frente a UEG. (Foto: Reprodução)
Assalto aconteceu na passarela em frente a UEG. (Foto: Reprodução)

Um jovem, de 19 anos, foi assaltado violentamente na manhã desta quarta-feira (10), enquanto atravessa a passarela em frente à Universidade Estadual de Goiás (UEG), em Anápolis. Ele só estava com um celular Xiaomi, um fone de ouvido e o crachá da empresa onde trabalha.

Conforme o relato da própria vítima, passava pela travessia em uma bicicleta quando dois indivíduos o derrubaram, um deles em posse de uma faca.

Eles então exigiram que ele entregasse a mochila e demais itens pessoais e, mesmo com os indivíduos armados, ele inicialmente reagiu e acabou, entrando em luta corporal e ficando ferido.

Apesar disso, os assaltantes conseguiram levar a mochila do jovem, que tinha um Xiaomi Poco X5, um fone de ouvido e o crachá da empresa.

Após o crime, ambos fugiram em direção ao bairro São João. A Polícia Militar (PM) foi acionada pelo patrão da vítima e esteve presente para os devidos procedimentos legais. O caso será investigado pela Polícia Civil (PC).

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

