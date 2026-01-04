Moradora de Anápolis morre após carro sair da pista e bater em árvore na BR-020

Vítima chegou a ser levada até unidade de saúde, mas não resistiu e teve óbito confirmado

Gabriella Pinheiro - 04 de janeiro de 2026

Imagem mostra vítima Helenita Batista da Silva Almeida à esquerda e carro destruído à direita. (Foto: Reprodução)

Um acidente de trânsito deixou a moradora de Anápolis, identificada como Helenita Batista da Silva Almeida, de 40 anos, morta. A colisão aconteceu na manhã neste domingo (04), em Alvorada do Norte.

Conforme apurado pelo Portal 6, a situação ocorreu quando um veículo, um HB20, trafegava pela BR-020, no sentido de Alvorada do Norte para Formosa.

Na altura do km 162, o condutor acabou perdendo o controle do veículo, que saiu da pista e colidiu contra uma árvore.

O automóvel era ocupado por quatro pessoas. Todas elas foram socorridas com vida e encaminhadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) até o Hospital de Alvorada do Norte, mas Helenita não resistiu e faleceu na unidade de saúde.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi chamada, esteve no local, e o Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para a remoção do corpo.

