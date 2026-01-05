Bairros de Goiânia e Aparecida de Goiânia podem ficar sem água nesta semana, informa Saneago

Operação está prevista para começar às 07h e deve seguir até as 17h30

Samuel Leão - 05 de janeiro de 2026

(Foto: Divulgação)

Moradores de diversas regiões de Goiânia e Aparecida de Goiânia devem ficar atentos ao consumo de água nos próximos dias. A Saneago anunciou que realizará uma importante intervenção técnica nesta quarta-feira (07), o que pode afetar o abastecimento em bairros atendidos pelo Sistema João Leite.

O trabalho consiste na interligação de um trecho do Linhão GYN-APA na Estação de Tratamento de Água de Goiânia (Etag). Segundo a companhia, a operação está prevista para começar às 07h e deve seguir até as 17h30.

O objetivo é implantar um novo sistema de proteção para essa rede de grande porte, conectando a Etag a uma adutora do sistema Senac.

Com a execução do serviço, o fornecimento de água poderá sofrer oscilações ou interrupções temporárias.

A Saneago ressaltou que, após a conclusão dos trabalhos no final da tarde, a retomada do abastecimento ocorrerá de forma gradual, não sendo imediata em todos os setores.

A orientação para os consumidores é que façam o uso moderado das reservas nas caixas d’água. A companhia solicita a compreensão da população e reforça a importância de evitar desperdícios durante o período de intervenção.

