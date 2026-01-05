Márcio Corrêa anuncia reforço de equipes para melhorar a iluminação pública em Anápolis
Prefeito compartilhou que quer fazer uma varredura em toda a cidade nos próximos 30 dias, e pediu apoio da população
O prefeito Márcio Corrêa (PL) anunciou, nesta segunda-feira (05), que vai reforçar as equipes destinadas às melhorias e à manutenção da iluminação pública de Anápolis.
O gestor municipal compartilhou, pelas redes sociais, que percebeu aumento no número de solicitações para troca de lâmpadas. Por isso, o volume de trabalho deve ser triplicado para atender aos pedidos.
A força-tarefa começa nesta terça-feira (05). Márcio afirma que o prazo já está definido: a ação quer “fazer uma varredura em toda a cidade nos próximos 30 dias, em todas as regiões”.
Vale destacar: moradores que convivem com lâmpadas queimadas devem registrar o problema no aplicativo Conecta Anápolis, solicitando a troca.
A participação da população é importante porque a fila para ser contemplado pela ação segue a ordem das solicitações feitas por meio do app.
