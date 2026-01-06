Governo de Goiás está com inscrições abertas para Aluguel Social em 5 municípios

Benefício proporciona pagamento de um valor mensal de R$ 350 por 18 meses aos contemplados

Paulo Roberto Belém - 06 de janeiro de 2026

Aluguel Social garante subsídio no aluguel a pessoas em vulnerabilidade. (Foto: Divulgação)

Reta final para o encerramento do prazo de inscrições do Aluguel Social – Pra Ter Onde Morar – em cinco municípios goianos, com o processo terminando nesta quinta-feira (08).

O programa é do Governo de Goiás, gerido pela Agência Goiana de Habitação (Agehab), em parceria com o programa Goiás Social e está com 280 vagas disponíveis.

O ultimato para as inscrições é para moradores de Alto Horizonte, Cabeceiras, Caçu, Montividiu do Norte e Urutaí. Todo o processo é realizado pela internet, clicando aqui, ou pelo aplicativo Aluguel Social, que pode ser baixado nas lojas de aplicativos.

O benefício proporciona o pagamento de um valor mensal de R$ 350, por 18 meses, para o aluguel de imóveis situados nos municípios goianos citados.

Os interessados devem atender aos requisitos definidos pela Agehab, que inclui renda de até meio salário mínimo por pessoa da família, inscrição atualizada no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e morar há pelo menos três anos no município em questão.

