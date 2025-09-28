Idosa com bíblia na mão se desespera por não conseguir casa em sorteio da Agehab

Situação aconteceu em São Francisco de Goiás, na região Central de Goiás

Da Redação - 28 de setembro de 2025

Adriana Souza, aos prantos, após não conseguir uma das 50 casas sorteadas em São Francisco de Goiás. (Foto: Captura/ Portal Centro Norte)

Um vídeo que circula nas redes sociais tem comovido internautas ao mostrar o desespero de uma idosa que não foi sorteada para ganhar uma casa popular em São Francisco de Goiás, a 130 km de Goiânia.

O sorteio de 50 moradias, realizado pela Agência Goiana de Habitação (Agehab) na última sexta-feira (26), era a grande esperança de Adriana Souza, que, segurando uma bíblia, aguardava ansiosamente pelo seu nome.

A frustração de não ser contemplada a levou às lágrimas, em uma cena de profunda tristeza que marcou o evento.

Durante todo o sorteio, Adriana demonstrou uma fé inabalável. Com a bíblia em mãos, ela aplaudia e torcia com entusiasmo a cada nome anunciado, mantendo a esperança de que também seria uma das beneficiadas. Sua atitude positiva e cheia de expectativa contrastou dolorosamente com o momento em que percebeu que o sonho da casa própria não se realizaria naquele dia, gerando uma onda de comoção entre os presentes.

A reação de desespero foi imediata. Ao constatar que seu nome não estava na lista dos sorteados, Adriana não conseguiu conter o choro, sendo prontamente consolada por outras pessoas que participavam do evento. O registro em vídeo deste momento de vulnerabilidade rapidamente se espalhou, tocando o coração de milhares de pessoas e chamando a atenção para a urgência de sua situação.

Conforme apurado pelo Portal Centro-Norte, a história de Adriana é ainda mais dramática. Ela tem um filho com deficiência e, atualmente, mora de favor com uma parente enquanto realiza um tratamento de saúde em Goiânia. Sem ter para onde ir após o término do tratamento, a conquista de uma moradia tornou-se uma necessidade desesperadora.

Vamos ajudar?

Sensibilizados, familiares divulgaram uma chave PIX (024.491.241-60, em nome de Maria José Sardinha de Souza) para doações, na esperança de arrecadar fundos para a compra de um lote e, finalmente, garantir um lar digno para Adriana e seu filho.

