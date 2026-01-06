Ônibus com visual Art Déco circulam por Goiânia até o fim de janeiro

Veículos levam símbolos do patrimônio arquitetônico da capital para linhas regulares do transporte coletivo, incluindo o BRT Leste-Oeste

Isabella Valverde - 06 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução)

Dois ônibus do transporte coletivo de Goiânia passaram a circular com identidade visual inspirada no Art Déco, estilo que marca a história arquitetônica da capital. A ação segue até 31 de janeiro e integra linhas regulares da cidade.

Um dos veículos é convencional e o outro atende a linha do BRT Leste-Oeste, o que amplia o alcance da iniciativa no dia a dia da população.

A arte aplicada utiliza tons claros e elementos gráficos baseados em linhas geométricas, simetria e verticalidade, características tradicionais do Art Déco. As ilustrações destacam a Antiga Estação Ferroviária, um dos principais símbolos desse estilo em Goiânia.

A proposta busca aproximar os moradores do patrimônio histórico da cidade por meio de uma ação simples e presente na rotina urbana, reforçando a identidade cultural da capital fora dos espaços tradicionais.

A iniciativa faz parte de um conjunto de ações voltadas à valorização do Art Déco, reconhecido como um dos principais diferenciais arquitetônicos e turísticos de Goiânia.

