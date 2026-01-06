Passaporte de Eliza Samudio reaparece em Portugal após 15 anos

Documento encontrado em Lisboa reacende dúvidas sobre os últimos anos da modelo antes do crime que chocou o Brasil

Gabriel Yuri Souto - 06 de janeiro de 2026

Documento da modelo assassinada em 2010 foi encontrado em Lisboa e reacendeu o interesse em um dos crimes mais marcantes do país (Foto: Reprodução)

O passaporte de Eliza Samudio, modelo assassinada em 2010, foi encontrado em Lisboa, Portugal, mais de 15 anos após o crime.

O documento estava escondido em uma estante de livros dentro de um apartamento alugado e foi entregue ao Consulado-Geral do Brasil na capital portuguesa.

Emitido em 2006, o passaporte possui um carimbo de entrada em Portugal datado de 5 de maio de 2007, mas não há registros de saída do país.

A ausência dessa informação levantou novas especulações sobre os últimos anos de Eliza antes de sua morte e reacendeu o interesse público em um dos casos mais emblemáticos do país.

O Itamaraty confirmou ter sido notificado oficialmente sobre o achado, enquanto as autoridades portuguesas analisam as circunstâncias do reaparecimento do documento.

Ainda não há indícios de que o episódio possa alterar o andamento das investigações, encerradas há mais de uma década.

Eliza foi morta em 2010, e o corpo nunca foi encontrado. O caso resultou na condenação de Bruno Fernandes, então goleiro do Flamengo, e de outros envolvidos, por homicídio e ocultação de cadáver.

A descoberta recente, no entanto, reacende o mistério e devolve o nome da modelo às manchetes.

