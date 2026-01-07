A BR mais longa do Brasil tem mais de 4.600 km, passa por 10 estados, dezenas de cidades e corta o país de Norte a Sul

A BR mais longa do Brasil chama a atenção não apenas pelo tamanho impressionante, mas também pelo papel estratégico que exerce no dia a dia do país.

Com mais de 4.600 quilômetros de extensão, essa rodovia conecta diferentes realidades, economias e culturas, atravessando o território nacional de ponta a ponta.

Além disso, essa rodovia está presente na rotina de milhões de pessoas.

Seja para transporte de cargas, viagens interestaduais ou deslocamentos regionais, ela funciona como uma verdadeira espinha dorsal do sistema rodoviário brasileiro.

A rodovia que corta o Brasil de Norte a Sul

A BR mais longa do Brasil é a BR-116, que liga Fortaleza, no Nordeste, a Jaguarão, no extremo Sul do país.

Ao todo, o trajeto soma cerca de 4.600 km, número que pode variar levemente conforme medições oficiais.

Durante esse percurso, a rodovia atravessa dez estados brasileiros e passa por dezenas de cidades de médio e grande porte.

Por isso, ela se tornou fundamental tanto para o transporte de passageiros quanto para o escoamento da produção nacional.

Não por acaso, a BR-116 é considerada a principal ligação terrestre entre diferentes regiões do Brasil.

Por que a BR-116 é tão importante para o país

Além de ser a BR mais longa do Brasil totalmente pavimentada, a rodovia conecta alguns dos maiores centros urbanos do território nacional.

Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba estão entre as cidades cortadas por esse eixo rodoviário.

Consequentemente, grande parte da movimentação econômica passa por ela.

Caminhões carregados de alimentos, produtos industriais e insumos agrícolas circulam diariamente por seus trechos.

Ao mesmo tempo, a estrada também é essencial para o turismo e para a mobilidade da população, facilitando viagens de longa distância entre regiões distintas.

Como ela se compara a outras rodovias gigantes

Embora seja a BR mais longa do Brasil em extensão pavimentada contínua, a BR-116 não é a única estrada impressionante do país. A BR-101, por exemplo, tem um comprimento total planejado ainda maior, com cerca de 4.765 km.

No entanto, a diferença está no traçado. A BR-101 acompanha grande parte do litoral brasileiro, enquanto a BR-116 corta o país de Norte a Sul pelo interior e por áreas densamente povoadas.

Já a BR-230, conhecida como Transamazônica, possui trechos extensos e ambiciosos no papel, mas parte significativa da estrada não é pavimentada, o que limita seu uso em determinadas épocas do ano.

Uma estrada que reflete a diversidade brasileira

Percorrer a BR mais longa do Brasil é, de certa forma, atravessar o próprio país.

O trajeto passa por áreas urbanas movimentadas, regiões industriais, zonas rurais e paisagens naturais completamente diferentes entre si.

Essa diversidade explica por que a rodovia é tão estratégica.

Ela integra economias locais, aproxima regiões e reduz distâncias em um país de dimensões continentais como o Brasil.

Com isso, a BR-116 segue sendo uma das infraestruturas mais importantes para o desenvolvimento nacional.

