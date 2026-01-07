Estrela em novo uniforme do Vila Nova gera polêmica entre torcedores

Repercussão ganhou ainda mais força devido a cor da vestimenta, o que intensificou interpretações

Gabriella Pinheiro - 07 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/ Instagram)

O novo uniforme do Vila Nova Futebol Clube não passou despercebido entre os torcedores e foi alvo de críticas por conta de um detalhe: uma estrela que, para parte dos apoiadores, se assemelha ao símbolo do Partido dos Trabalhadores (PT).

O desenho, no entanto, trata-se da logomarca do “Pix das Estrelas”, plataforma de títulos de capitalização e sorteios, que passou a figurar como novo patrocinador do clube.

A polêmica ganhou força pelo fato de o Vila Nova ter o vermelho como cor predominante no uniforme, o que intensificou as interpretações em meio ao cenário de forte polarização política.

Os mais incomodados são alguns torcedores do chamado “Tigrão” que se identificam com posicionamentos mais alinhados à direita e veem uma possível associação com o PT — partido historicamente ligado à esquerda — como um problema.

Conforme apurado pela coluna João Bosco Bittencourt, do Mais Goiás, alguns torcedores chegaram a afirmar que não pretendem comprar a nova camisa do Vila Nova para acompanhar os jogos desta temporada.

Cabe ressaltar que, até o momento, não há qualquer indicação de que o patrocínio tenha motivação política.

