ET de Varginha era apenas homem de cócoras, aponta inquérito militar

Caso voltou à tona e também ganha destaque na Globo com a série documental "O Mistério de Varginha"

Folhapress - 07 de janeiro de 2026

Foto foi anexada no processo. (Foto: Reprodução)

LEONARDO VOLPATO – SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A história do ET de Varginha completa 30 anos neste mês de janeiro. E até hoje, muita gente acredita que o suposto extraterrestre apareceu na cidade mineira no início de 1996.

Porém, um Inquérito Policial Militar (IPM) do Superior Tribunal Militar (STM), com mais de 600 páginas, revela que tudo não passou de um engano.

Segundo o documento, disponibilizado no site do órgão, “o episódio não passou de uma história fictícia, surgida em um dia de forte chuva”, quando três jovens relataram ter visto uma suposta criatura agachada próxima a um muro, em um bairro da cidade.

Porém, o que até então era rotulado como um ET, na verdade, segundo os autos, era um homem com transtornos mentais que era conhecido por perambular pelas ruas do município, frequentemente agachado, de cócoras. Há, inclusive, fotos anexadas aos arquivos desse homem em diferentes locais.

A investigação militar, instaurada em março de 1997 com o intuito de apurar boatos sobre um suposto envolvimento de militares do Exército na apreensão e no transporte da suposta criatura, também ouviu os dois ufólogos responsáveis por um livro que popularizou o caso.

O caso do ET de Varginha voltou à tona e também ganha destaque na Globo com a série documental “O Mistério de Varginha”, produzida pela emissora com coprodução da EPTV.

São três episódios exibidos entre terça (6) e quinta-feira (8), na faixa das 23h. A série também ficará disponível no Globoplay.