Violência extrema: homem é preso após quebrar fêmur da ex com golpe de pá em Goiás

Em um dos casos, vizinhos precisaram intervir para impedir que a violência continuasse

Augusto Araújo - 07 de janeiro de 2026

Homem foi preso pela Polícia Civil após agressões reiteradas contra ex-companheira. (Foto: Divulgação/PCGO)

A Polícia Civil prendeu um homem de 48 anos suspeito de agredir violentamente a ex-companheira, de 49 anos, em Cristianópolis, cidade a cerca de 90 km de Goiânia.

De acordo com as investigações, as agressões tiveram início em julho de 2025, quando o homem atacou a ex-companheira com um golpe de pá na coxa direita. Vizinhos intervieram e impediram que a violência continuasse.

A agressão causou fratura no fêmur da vítima, que precisou passar por cirurgia, com a fixação de uma haste metálica.

Mesmo após a gravidade do primeiro ataque e a existência de uma medida judicial que o proibia de se aproximar da vítima, o investigado voltou a descumprir a ordem no fim de novembro.

Na ocasião, ele teria agredido novamente a ex-companheira, atingindo-a com uma paulada na outra perna.

Diante da reincidência e da gravidade dos fatos, a PC entrou com um pedido de prisão preventiva do suspeito, que foi decretada pelo Judiciário.

O homem foi detido nesta terça-feira (06) e encaminhado ao presídio de Pires do Rio, onde permanece à disposição da Justiça.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!