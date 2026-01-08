Entenda rumores que apontam show de Shakira na praia de Copacabana

Especulação começou com uma informação, que depois foi apagada, no perfil de Shakira no serviço de streaming Deezer

Folhapress - 08 de janeiro de 2026

Shakira. (Foto: Reprodução/Instagram)

Ao longo da última quarta-feira (7), se espalharam pelas redes sociais os rumores de que a cantora Shakira será a atração do próximo show gratuito na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Nos últimos dois anos, o espaço recebeu apresentações de Madonna e Lady Gaga.

A especulação começou com uma informação, que depois foi apagada, no perfil de Shakira no serviço de streaming Deezer. Dentro da seção de agenda de shows da cantora colombiana, havia a indicação de que ela cantaria na praia de Copacabana, no próximo dia 9 de maio.

A informação foi puxada automaticamente de outra plataforma, a Songkick, que reúne datas de shows de artistas ao redor do mundo. Pouco tempo depois, as publicações sobre o show de Shakira no evento Todo Mundo no Rio foram excluídas das duas plataformas.

Em contato com a reportagem, a assessoria de imprensa do evento afirmou que não comenta sobre especulações ou sobre possíveis negociações em andamento. Já a equipe de Shakira disse à Folha que estava em recesso e não sabia nada sobre um show dela em Copacabana.

Quem colocou mais lenha na fogueira foi o prefeito do Rio, Eduardo Paes, do Partido Social Democrático. No dia anterior, ele havia publicado uma série de nomes entre os cotados para se apresentar na praia de maneira gratuita entre eles os de U2, Beyoncé, Rihanna, Britney Spears e Paul McCartney, além de Shakira.

Depois da especulação relacionada à colombiana vir à tona, o político voltou à rede social para inflamar os fãs. “Será? Eu não sei de nada!”, ele escreveu na postagem, que contou com um trecho do vídeo de “Hips Don’t Lie”, um dos sucessos de Shakira.

Apesar do burburinho, o show Todo Mundo no Rio ainda não divulgou oficialmente quem vai se apresentar em sua edição deste ano.