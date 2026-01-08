Esses itens travam as energias da casa, segundo o feng shui

Objetos quebrados, papéis acumulados e itens sem uso podem bloquear a sensação de leveza dentro de casa

Isabella Valverde - 08 de janeiro de 2026

(Foto: Ilustração/Youtube/Se Vira nos 50)

A casa é o lugar onde a gente descansa, se organiza e recarrega as energias. Para o feng shui — técnica chinesa que busca equilíbrio e harmonia nos ambientes — alguns objetos e acúmulos funcionam como verdadeiros bloqueios energéticos, dificultando a circulação do bem-estar e aumentando a sensação de peso e desordem.

A lógica é simples: ambientes cheios demais impedem a energia de circular. E isso costuma aparecer no dia a dia na forma de entulho, objetos sem uso e itens esquecidos em cantos da casa. Veja quais são os principais vilões segundo o feng shui.

Objetos quebrados ou com defeito

Aparelhos que não funcionam, móveis danificados, utensílios lascados e itens guardados “para consertar um dia” representam estagnação.

No feng shui, eles simbolizam energia parada e desleixo. A recomendação é consertar o que for possível e descartar o que não tem mais solução.

Acúmulo de papéis e documentos antigos

Contas pagas, papéis sem validade, manuais antigos e documentos guardados sem critério geram sensação de pendência constante.

Esse tipo de acúmulo costuma ficar em gavetas e mesas, pesando o ambiente e a mente. Organizar, digitalizar e descartar o excesso ajuda a trazer clareza e organização.

Roupas que não são mais usadas

Peças guardadas “por via das dúvidas”, roupas apertadas, rasgadas ou fora do estilo atual ocupam espaço e dificultam a organização do guarda-roupa.

Segundo o feng shui, manter apenas o que faz sentido para o presente ajuda a renovar as energias e facilita o dia a dia.

Objetos duplicados ou sem função

Potes sem tampa, cabos desconhecidos, embalagens guardadas por hábito e itens que não têm utilidade prática se acumulam com facilidade.

Esse tipo de entulho costuma se esconder em armários, gavetas e na lavanderia, criando bagunça silenciosa e bloqueando a fluidez do ambiente.

Cantos da casa que viram depósito

Quartos de visita transformados em quarto da bagunça, áreas de serviço cheias de caixas e corredores com objetos encostados indicam energia parada.

No feng shui, esses pontos precisam de circulação. Liberar o chão e definir um destino para os itens já faz diferença.

Objetos ligados a lembranças negativas

Presentes que causam desconforto, itens associados a fases difíceis ou coisas guardadas por culpa podem carregar um peso emocional desnecessário.

Mesmo sem simbolismo, tudo o que incomoda visualmente ou emocionalmente rouba energia do ambiente. Retirar ou doar esses objetos costuma trazer alívio imediato.

No fim, o feng shui não trata apenas de crença, mas de funcionalidade. Ambientes mais leves, organizados e coerentes com a rotina favorecem o bem-estar e deixam a casa mais agradável. Começar aos poucos, cômodo por cômodo, já é suficiente para sentir a diferença.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!