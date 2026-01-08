Esses itens travam as energias da casa, segundo o feng shui
Objetos quebrados, papéis acumulados e itens sem uso podem bloquear a sensação de leveza dentro de casa
A casa é o lugar onde a gente descansa, se organiza e recarrega as energias. Para o feng shui — técnica chinesa que busca equilíbrio e harmonia nos ambientes — alguns objetos e acúmulos funcionam como verdadeiros bloqueios energéticos, dificultando a circulação do bem-estar e aumentando a sensação de peso e desordem.
A lógica é simples: ambientes cheios demais impedem a energia de circular. E isso costuma aparecer no dia a dia na forma de entulho, objetos sem uso e itens esquecidos em cantos da casa. Veja quais são os principais vilões segundo o feng shui.
Objetos quebrados ou com defeito
Aparelhos que não funcionam, móveis danificados, utensílios lascados e itens guardados “para consertar um dia” representam estagnação.
No feng shui, eles simbolizam energia parada e desleixo. A recomendação é consertar o que for possível e descartar o que não tem mais solução.
Acúmulo de papéis e documentos antigos
Contas pagas, papéis sem validade, manuais antigos e documentos guardados sem critério geram sensação de pendência constante.
Esse tipo de acúmulo costuma ficar em gavetas e mesas, pesando o ambiente e a mente. Organizar, digitalizar e descartar o excesso ajuda a trazer clareza e organização.
Roupas que não são mais usadas
Peças guardadas “por via das dúvidas”, roupas apertadas, rasgadas ou fora do estilo atual ocupam espaço e dificultam a organização do guarda-roupa.
Segundo o feng shui, manter apenas o que faz sentido para o presente ajuda a renovar as energias e facilita o dia a dia.
Objetos duplicados ou sem função
Potes sem tampa, cabos desconhecidos, embalagens guardadas por hábito e itens que não têm utilidade prática se acumulam com facilidade.
Esse tipo de entulho costuma se esconder em armários, gavetas e na lavanderia, criando bagunça silenciosa e bloqueando a fluidez do ambiente.
Cantos da casa que viram depósito
Quartos de visita transformados em quarto da bagunça, áreas de serviço cheias de caixas e corredores com objetos encostados indicam energia parada.
No feng shui, esses pontos precisam de circulação. Liberar o chão e definir um destino para os itens já faz diferença.
Objetos ligados a lembranças negativas
Presentes que causam desconforto, itens associados a fases difíceis ou coisas guardadas por culpa podem carregar um peso emocional desnecessário.
Mesmo sem simbolismo, tudo o que incomoda visualmente ou emocionalmente rouba energia do ambiente. Retirar ou doar esses objetos costuma trazer alívio imediato.
No fim, o feng shui não trata apenas de crença, mas de funcionalidade. Ambientes mais leves, organizados e coerentes com a rotina favorecem o bem-estar e deixam a casa mais agradável. Começar aos poucos, cômodo por cômodo, já é suficiente para sentir a diferença.
