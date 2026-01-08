Flagrado a 151 km/h na BR-153, motorista inventa história sobre placa perdida e acaba preso pela PRF

Condutor do veículo foi detido após policiais desconfiarem de relato e investigarem automóvel

Augusto Araújo - 08 de janeiro de 2026

Registro de infrações foi feito em trecho da BR-153 que passa por Morrinhos. (Foto: Divulgação/PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, na tarde desta quarta-feira (07), um motorista por trafegar na BR-153 sem a placa de identificação dianteira do carro que conduzia.

De acordo com a corporação, o caso começou após o automóvel ser flagrado por um radar móvel transitando a 151 km/h, na altura de Morrinhos, no Sul de Goiás.

Diante da infração, a equipe iniciou um acompanhamento tático e realizou a abordagem do veículo nas proximidades do km 600 da BR-153, no sentido Morrinhos–Itumbiara.

Durante a fiscalização, o condutor afirmou que teria perdido a placa dianteira em uma enxurrada.

No entanto, após uma verificação detalhada no automóvel, os policiais encontraram a placa escondida sob o carpete do porta-malas. A situação indicou que o dispositivo identificador havia sido retirado de forma intencional.

Diante dos fatos, o motorista recebeu voz de prisão e foi encaminhado, junto com o veículo, à Polícia Civil de Morrinhos, onde foram adotados os procedimentos legais e realizada a lavratura do auto de prisão em flagrante.

Agora, ele deve responder pelo crime de supressão de sinal identificador de veículo automotor.

