PRF muda velocidade máxima para trafegar em rodovia no Brasil e alerta motoristas

Novos limites já estão valendo em pontos da BR-040 e variam conforme o tipo de veículo, sentido da via e características do trecho

mudança de velocidades rodovias brasileiras pela PRF
(Foto: Divulgação/ Gov)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) alterou os limites de velocidade em trechos específicos da BR-040, rodovia que liga Belo Horizonte a Juiz de Fora, em Minas Gerais.

As mudanças foram definidas após estudos técnicos realizados em conjunto com a concessionária EPR Via Mineira e já estão em vigor.

Segundo a PRF, os ajustes levam em conta fatores como volume de tráfego, traçado da pista e proximidade de áreas urbanas, com o objetivo de reduzir acidentes e mortes no trânsito.

Trechos da BR-040 com novos limites de velocidade

Nova Lima

  • Km 545,9 – sentido Juiz de Fora
  • Velocidade: 100 km/h (veículos leves) e 80 km/h (veículos pesados)

 

  • Km 551,4 – sentido Juiz de Fora
  • Velocidade: 100 km/h (veículos leves) e 80 km/h (veículos pesados)

Itabirito

  • Km 589,9 – sentido Belo Horizonte
  • Velocidade: 60 km/h

Congonhas

  • Km 603,7 – sentido Belo Horizonte
  • Velocidade: 80 km/h

 

  • Km 614,6 – sentido Juiz de Fora
  • Velocidade: 60 km/h

 

  • Km 614,6 – sentido Belo Horizonte
  • Velocidade: 60 km/h

Barbacena

  • Km 716,3 – sentido Belo Horizonte
  • Velocidade: 60 km/h

Santos Dumont

  • Km 731,1
  • Velocidade: 60 km/h

Além da mudança nos limites, a rodovia recebeu reforço na sinalização e a instalação de oito novos radares em pontos considerados estratégicos.

A PRF alerta que a fiscalização será intensificada e que o motorista deve respeitar rigorosamente as placas ao longo do trajeto.

Estudos técnicos indicam que, após a adoção das novas medidas de segurança, houve redução de 26,6% nos acidentes fatais e de 38,8% no número de mortes nos trechos monitorados.

A expectativa é que os ajustes continuem contribuindo para um trânsito mais seguro na BR-040.

