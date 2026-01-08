Jaraguá em luto pela morte de jovem de 18 anos: “saudades eternas”

Luiz Fernando Camargo Gomes passou 11 dias internado, inclusive durante o próprio aniversário, antes de ter o óbito confirmado

Da Redação - 08 de janeiro de 2026

Luiz Fernando Camargo Gomes. (Foto: Reprodução)

A morte de Luiz Fernando Camargo Gomes, de 18 anos, comoveu moradores de Jaraguá, no centro goiano, e gerou uma série de homenagens nas redes sociais.

O jovem morreu nesta quarta-feira (07), após permanecer 11 dias internado em decorrência de um grave acidente de moto ocorrido no município.

Segundo amigos, Luiz Fernando trabalhava com entregas quando foi atingido por um carro no dia 28 de dezembro, após uma conversão irregular do veículo.

Devido à gravidade dos ferimentos, ele sofreu traumatismo craniano e perfuração no pulmão, sendo transferido no dia seguinte para o Hospital de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo), em Goiânia.

Durante o período de internação, o jovem passou vários dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e chegou a completar aniversário no hospital, no dia 03 de janeiro, enquanto estava em coma.

A morte gerou forte repercussão nas redes sociais, onde amigos destacaram a luta de Luiz Fernando e deixaram mensagens de despedida, com frases como “saudades eternas” e “para sempre lembrado”.

