O que os números nas placas das rodovias significam?

Um detalhe cotidiano esconde uma lógica criada para orientar milhões de viagens

Magno Oliver - 08 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução / Youtube)

Quem percorre as estradas brasileiras convive diariamente com placas cheias de números fixadas às margens delas, mas raramente se pergunta o que realmente eles representam.

Longe de serem aleatórios, esses códigos seguem um sistema oficial criado para organizar o tráfego de veículos e facilitar a orientação em um país de dimensões continentais como o Brasil.

De acordo com a reportagem, a numeração das rodovias federais foi padronizada para indicar posição geográfica, direção predominante e função estratégica de cada via.

Esse modelo permite que motoristas, transportadoras e órgãos públicos identifiquem rapidamente o tipo de estrada e o sentido que ela percorre, mesmo sem mapas detalhados.

As chamadas rodovias radiais são identificadas por números que começam com zero. Elas partem de Brasília e avançam em direção às fronteiras ou capitais do país. Um exemplo conhecido é a BR-040, que liga o Distrito Federal ao Rio de Janeiro, passando por importantes centros urbanos.

Já as rodovias longitudinais possuem numeração ímpar e cruzam o território nacional no sentido norte-sul. As transversais, por outro lado, recebem números pares e percorrem o país de leste a oeste.

Existe ainda um grupo menos conhecido: as rodovias diagonais, cujos números começam com três e indicam trajetos inclinados no mapa, conectando regiões de forma mais direta.

Esse sistema, adotado oficialmente pelo governo federal e mantido até hoje, é fundamental para o planejamento logístico e a segurança viária. Além de orientar motoristas, a numeração das rodovias ajuda a integrar regiões, otimizar deslocamentos e garantir que as estradas cumpram seu papel de ligação nacional.

Confira tudo com mais detalhes:

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Fatos Interessantes (@fatoslnteressantes)

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!