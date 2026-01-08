O que os números nas placas das rodovias significam?
Um detalhe cotidiano esconde uma lógica criada para orientar milhões de viagens
Quem percorre as estradas brasileiras convive diariamente com placas cheias de números fixadas às margens delas, mas raramente se pergunta o que realmente eles representam.
Longe de serem aleatórios, esses códigos seguem um sistema oficial criado para organizar o tráfego de veículos e facilitar a orientação em um país de dimensões continentais como o Brasil.
De acordo com a reportagem, a numeração das rodovias federais foi padronizada para indicar posição geográfica, direção predominante e função estratégica de cada via.
Esse modelo permite que motoristas, transportadoras e órgãos públicos identifiquem rapidamente o tipo de estrada e o sentido que ela percorre, mesmo sem mapas detalhados.
As chamadas rodovias radiais são identificadas por números que começam com zero. Elas partem de Brasília e avançam em direção às fronteiras ou capitais do país. Um exemplo conhecido é a BR-040, que liga o Distrito Federal ao Rio de Janeiro, passando por importantes centros urbanos.
Já as rodovias longitudinais possuem numeração ímpar e cruzam o território nacional no sentido norte-sul. As transversais, por outro lado, recebem números pares e percorrem o país de leste a oeste.
Existe ainda um grupo menos conhecido: as rodovias diagonais, cujos números começam com três e indicam trajetos inclinados no mapa, conectando regiões de forma mais direta.
Esse sistema, adotado oficialmente pelo governo federal e mantido até hoje, é fundamental para o planejamento logístico e a segurança viária. Além de orientar motoristas, a numeração das rodovias ajuda a integrar regiões, otimizar deslocamentos e garantir que as estradas cumpram seu papel de ligação nacional.
Confira tudo com mais detalhes:
