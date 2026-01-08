Perseguição com tiros perto de escola termina com dois presos por tentativa de homicídio em Anápolis

Para conseguir escapar dos suspeitos, vítima precisou saltar muro de instituição e, por pouco, não foi atingida

Gabriella Pinheiro - 08 de janeiro de 2026

Imagem mostra Rua Luiz Carlos de Sousa, nas proximidades de uma escola no Setor Sul I Etapa. (Foto: Reprodução/ Google Street View)

Uma perseguição seguida de disparos de arma de fogo mobilizou as forças de segurança na tarde desta quinta-feira (08), em Anápolis, e terminou com dois homens, de 39 e 45 anos, presos em flagrante por tentativa de homicídio.

Conforme apurado pelo Portal 6, a denúncia inicial apontava que um veículo preto, ocupado por dois indivíduos, estaria perseguindo um jovem, de 26 anos, e efetuando disparos na Rua Luiz Carlos de Sousa, nas proximidades de uma escola no Setor Sul I Etapa.

Diante da ocorrência, equipes foram acionadas e iniciaram buscas na região. A vítima foi localizada e relatou o episódio, informando que, estava numa papelaria para comprar uma caneta, quando foi abordado pelos suspeitos.

Assim, na tentativa de fuga, o jovem chegou a pular o muro da unidade escolar, mas foi alcançada por um dos autores, que efetuou um disparo de arma de fogo em sua direção.

Na sequência, a vítima conseguiu novamente saltar o muro e retornar à via pública, despistando os agressores.

Com base nas informações repassadas, os policiais chegaram à identificação dos suspeitos e ao endereço onde eles estariam. Em uma residência no Setor Sul, os militares localizaram dois homens apontados como autores da ação.

Um dos suspeitos informou que o veículo utilizado na perseguição, um Renault Sandero preto, assim como a arma de fogo, haviam sido deixados em outro endereço.

As equipes se deslocaram até o local indicado, no Residencial Alphaville, onde o carro estava guardado.

Com a presença de uma testemunha, foi realizada a busca veicular, sendo encontrada uma pistola carregada sob o banco do passageiro.

Diante dos fatos, os dois suspeitos foram conduzidos à Central de Flagrantes, juntamente com a arma apreendida e o veículo utilizado na ação. Eles foram autuados em flagrante por tentativa de homicídio e permanecem à disposição da Justiça.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!