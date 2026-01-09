Dançarino de eletrofunk, morador de Goiânia é um dos participantes escolhidos para BBB 26

Também modelo, ele é pai de dois filhos e já atuou como jogador de basquete

Gabriella Pinheiro - 09 de janeiro de 2026

Ricardo, de Goiânia, é um dos participantes do BBB 26. (Foto: Reprodução/Instagram)

Natural de Niquelândia, o dançarino de eletrofunk Ricardo, de 35 anos, é um dos selecionados para participar da edição 2026 do reality show Big Brother Brasil (BBB).

Morador de Goiânia, ele também é modelo e pai de duas crianças, de 11 e 9 anos.

No vídeo de apresentação do BBB, ele se define como uma pessoa extremamente ligada à família. Ricardo cresceu ao lado de quatro irmãos e destaca a importância da convivência com os pais, que estão casados há 40 anos.

No campo afetivo, admite ser romântico e se apaixonar com facilidade. O principal objetivo de vida dele é cuidar dos pais e, por isso, enxerga no Big Brother Brasil uma chance decisiva de mudar sua trajetória.

Determinado, afirma que entra no reality focado em conquistar o prêmio. “Ninguém imagina tudo o que enfrentei para chegar até aqui. Também mereço que o sol brilhe para mim”, declara.

Ricardo já foi atleta profissional de basquete e atuou por diferentes equipes espalhadas pelo Brasil. Com o tempo, decidiu migrar para a carreira de modelo, motivado pelo retorno financeiro, e atualmente segue praticando o basquete de forma amadora, por lazer.

Segundo ele, foi na China que identificou uma grande oportunidade no mercado da moda, país onde costuma passar alguns meses todos os anos.

Quando está no Brasil, também atua como dançarino, realizando apresentações ao lado de um DJ de eletrofunk em casas noturnas de Goiânia e de cidades de Minas Gerais.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por TV Globo (@tvglobo)

