Equatorial descobre como comerciante de Goiânia que gastava R$ 2 mil de energia pagava apenas R$ 300 por mês

Investigação revelou que dono de restaurante também cometia o mesmo delito no próprio apartamento

Augusto Araújo - 09 de janeiro de 2026

Suspeito foi preso após constatada irregularidade. (Foto: Divulgação/Equatorial Goiás)

Uma operação integrada da Equatorial Goiás para combater o furto de energia elétrica no setor Central de Goiânia terminou com a prisão em flagrante de um comerciante nesta semana.

A ação contou com o apoio do 38º Batalhão da Polícia Militar (38º BPM), da Polícia Científica e da Central de Flagrantes de Goiânia, durante fiscalizações em imóveis ligados ao suspeito.

As equipes técnicas identificaram irregularidades em dois endereços de propriedade do comerciante: um restaurante e um apartamento residencial.

No estabelecimento comercial, foi constatado desvio direto de energia, o que permitia o consumo sem registro no medidor havia mais de nove meses.

Enquanto a fatura correta deveria ficar em torno de R$ 2 mil mensais, o local pagava cerca de R$ 300, configurando prejuízo ao sistema elétrico.

No apartamento, os técnicos encontraram ligação direta na rede elétrica, também sem passar pelo medidor, prática que ocorria há mais de um ano.

Nesse período, o imóvel registrava apenas a tarifa mínima, próxima de R$ 30, quando o valor estimado da conta deveria ser de aproximadamente R$ 800 por mês, de acordo com o consumo real.

Diante das constatações, o responsável foi preso em flagrante e encaminhado à Central de Flagrantes de Goiânia.

As fraudes foram interrompidas imediatamente, e os prejuízos causados pelo furto de energia seguem em apuração para posterior cobrança, conforme prevê a legislação.

A Equatorial destacou também que denúncias deste crime podem ser feitas de forma anônima, pelo telefone 0800 062 0196.

