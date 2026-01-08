Confira o ranking das regiões com mais “ladrões de energia” em Goiás, segundo a Equatorial

Levantamento inédito, referente a 2025, também diz que a quantidade furtada daria para iluminar toda a capital do estado por 6 dias

Augusto Araújo - 08 de janeiro de 2026

Volume de energia furtada seria o suficiente para abastecer principais cidades goianas por pelo menos 6 dias. (Foto: Divulgação/Equatorial Goiás)

A Equatorial Goiás divulgou um levantamento inédito que aponta as regiões com maior número de registros de furto de energia elétrica em 2025.

Segundo a distribuidora, as perdas somaram 22,47 gigawatt-hora (GWh) ao longo do ano, volume suficiente para iluminar Goiânia por seis dias.

O ranking é liderado pela capital, com 5.118 casos, seguida pela Região Metropolitana, com 5.105 ocorrências e as demais regionais, como Luziânia (4.341), Uruaçu (2.360) e Morrinhos (2.346), além de municípios como Montes Belos, Anápolis, Rio Verde e Iporá.

De acordo com a Equatorial Goiás, a energia desviada também seria capaz de abastecer Anápolis por 23 dias e Aparecida de Goiânia por 19 dias, considerando um consumo médio mensal de 180 kWh por unidade residencial.

Para identificar essas irregularidades, a concessionária realizou mais de 370 operações de combate ao furto de energia em parceria com forças de segurança, o que resultou em 188 prisões em flagrante.

As ações integram uma estratégia contínua para reduzir ligações clandestinas e fraudes no sistema elétrico em todo o estado.

O gerente corporativo de segurança empresarial da Equatorial Goiás, Johnathan Costa, destaca que o problema vai além do prejuízo financeiro. “Muitas pessoas ainda não têm consciência dos riscos graves das ligações clandestinas. Além de ilegais, elas representam uma ameaça real à segurança da população, podendo causar curtos-circuitos, incêndios e acidentes, além de sobrecarregar a rede elétrica e comprometer a qualidade do fornecimento”, afirmou.

Segundo ele, o trabalho da empresa busca coibir a prática e preservar a segurança da infraestrutura elétrica em Goiás.

