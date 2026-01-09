Goianão 2026 começa com dose dupla para Anápolis; Galo e Rubra estreiam neste fim de semana

Ingressos já estão disponíveis para torcedores que forem comparecer aos confrontos

Samuel Leão - 09 de janeiro de 2026

Jogos do campeonato goiano já começam neste final de semana. (Foto: Divulgação)

Chegou a hora de a bola rolar para valer. O Campeonato Goiano de 2026 começa neste final de semana e o torcedor anapolino terá dose dupla de emoções logo na primeira rodada.

Os dois representantes da cidade, o Anápolis e a Anapolina, entram em campo com desafios distintos. O primeiro a testar o coração da torcida é o Galo, que viaja até a capital para enfrentar o atual campeão, Atlético Goianiense, neste sábado (10), às 16h, no Estádio Antônio Accioly.

O confronto, que promete ser um dos mais equilibrados da abertura, terá arbitragem de Breno Souza, auxiliado por Bruno Pires e Igor Alves. No VAR, o comando fica com Jefferson Ferreira.

Para quem pretende acompanhar o time em Goiânia, o Dragão já abriu as vendas com preços de R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia). O benefício da meia-entrada, inclusive, é garantido para quem estiver trajando a camisa do Anápolis.

Já a Anapolina, também conhecida como Xata, que busca se consolidar nesta temporada após o retorno à elite, faz sua estreia diante da torcida no Estádio Jonas Duarte. O jogo contra o Inhumas está marcado para a manhã de domingo (11), a partir das 10h.

Os valores seguem o padrão local: R$ 100 nas cadeiras e R$ 50 nas arquibancadas, também com a tradicional promoção de meia-entrada para o torcedor que vestir o manto da Rubra.

O apito no Jonas Duarte ficará sob a responsabilidade de Jefferson Ferreira, com auxílio de Hugo Corrêa e Lucas Passaglia. O VAR será operado por Elmo Resende.

Onde acompanhar

Além do tradicional “radinho” de pilha, o torcedor terá várias opções para ver os jogos.

O duelo do Galo no sábado será transmitido pela TV Record e pelo canal Goat (YouTube). Já o jogo da Rubra, no domingo de manhã, poderá ser acompanhado pela TV Brasil Central (TBC).

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!